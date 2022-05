La Chine veillera à ce que ses opérations économiques du premier semestre et de l'année entière se situent "dans une fourchette raisonnable", a déclaré M. Li.

"À l'heure actuelle, les prix sont stables et il existe encore une marge de manœuvre politique pour faire face aux défis", a déclaré M. Li lors d'une réunion tenue dans la province chinoise du Yunnan (sud-ouest).

"Depuis mars, et surtout avril, certains indicateurs économiques se sont affaiblis de manière significative, et la pression à la baisse sur l'économie a encore augmenté", a ajouté M. Li.

Les données économiques d'avril publiées cette semaine ont montré que la consommation et la production industrielle de la Chine ont chuté à un rythme jamais vu depuis début 2020, au début de la pandémie.

Le gouvernement agira de manière décisive pour intensifier les ajustements politiques et s'efforcera de laisser l'économie revenir rapidement sur la voie normale, a-t-il déclaré.

M. Li s'est également engagé à prendre des mesures efficaces pour renforcer la confiance des entreprises privées et à soutenir l'introduction en bourse, à l'intérieur et à l'étranger, des sociétés de plateformes et des sociétés numériques.