La Chine dispose de contre-mesures plus puissantes si les États-Unis continuent de violer et de mettre en danger la souveraineté et les intérêts de sécurité du pays sur des questions fondamentales, ou de freiner le développement des entreprises chinoises, ont déclaré les médias d'État vendredi.

Ces remarques proviennent d'un message publié sur les réseaux sociaux par Yuyuan Tantian, affilié à la chaîne publique chinoise CCTV, qui cite des sources ayant des connaissances gouvernementales en matière de politique étrangère.

Mercredi, les États-Unis ont accusé les dirigeants chinois de soutenir la guerre menée par la Russie en Ukraine et ont averti que Pékin pourrait faire l'objet de nouvelles sanctions en réponse aux États-Unis et à d'autres pays de l'OTAN.