La Chine dit avoir averti un navire de guerre américain alors qu'il traversait le détroit de Taiwan

La 7e flotte de la marine américaine a déclaré que le croiseur à missiles guidés USS Port Royal a effectué mardi un transit "de routine" du détroit de Taïwan dans les eaux internationales "conformément au droit international", la deuxième mission de ce type en deux semaines.

Les États-Unis effectuent de tels voyages environ une fois par mois, ce qui provoque la colère de la Chine, qui les considère comme un signe de soutien à Taïwan, l'île gouvernée démocratiquement que Pékin considère comme un territoire chinois.

Le commandement du théâtre oriental de l'Armée populaire de libération a déclaré dans un communiqué que ses forces avaient surveillé le navire tout au long de son trajet et l'avaient "averti".

"Les États-Unis mettent fréquemment en scène de tels drames et provoquent des troubles, envoyant des signaux erronés aux forces indépendantistes de Taïwan et intensifiant délibérément les tensions dans le détroit de Taïwan", a-t-il ajouté.

"Les troupes du théâtre maintiennent en permanence une alerte élevée, contrecarrent résolument toutes les menaces et provocations, et défendent résolument la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale."

La marine américaine a déclaré que le navire "a transité par un couloir dans le détroit qui se trouve au-delà de la mer territoriale de tout État côtier".

"Le transit du Port Royal dans le détroit de Taïwan démontre l'engagement des États-Unis en faveur d'un Indo-Pacifique libre et ouvert. L'armée américaine vole, navigue et opère partout où le droit international le permet."

Le ministère de la défense de Taïwan a déclaré que le navire américain naviguait vers le nord à travers le détroit, et que la situation dans la voie navigable était "comme normale".

Les forces armées chinoises ont effectué une autre série d'exercices près de Taïwan la semaine dernière afin d'améliorer les opérations de combat conjointes, a déclaré l'Armée populaire de libération lundi, après que l'île revendiquée par la Chine a signalé un pic d'activité.

Le destroyer à missiles guidés USS Sampson a traversé le détroit de Taïwan le 27 avril, ce que la Chine a condamné, affirmant que de telles missions nuisent "délibérément" à la paix et à la stabilité.

Les États-Unis, comme la plupart des pays, n'ont pas de liens diplomatiques officiels avec Taïwan mais sont son principal soutien international et son fournisseur d'armes, ce qui en fait une source constante de tension entre Pékin et Washington.