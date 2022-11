La Chine dit qu'elle continuera à affiner ses mesures

SHANGHAI (Reuters) - La Chine va continuer à affiner ses mesures de contrôle du COVID-19 en essayant de minimiser les infections et les cas graves, ont déclaré des responsables samedi, au lendemain d'annonces surprises visant à atténuer l'impact d'une politique stricte de lutte contre le virus.

Les autorités ont annoncé ces mesures, saluées par les marchés financiers, alors que les infections ont atteint leur niveau le plus élevé depuis fin avril, selon les données publiées samedi, avec des épidémies dans des villes clés comme Pékin, Guangzhou et Chongqing.

Les mesures d'assouplissement décidées vendredi incluent des périodes de quarantaine plus courtes pour les voyageurs entrants dans le pays et les personnes en contact étroit avec des cas positifs. Les quarantaines ont été réduites de deux jours, passant à huit jours, les cinq premiers jours étant passés dans une installation centralisée.

Les mesures rigoureuses prises par la Chine ont pesé sur la deuxième économie mondiale, entraînant des perturbations de l'activité industrielle et de la vie quotidienne avec des fermetures, des quarantaines, des tests fréquents et des interruptions de voyage.

"Avec l'apparition de nouveaux variants du virus, l'approfondissement de nos connaissances sur la maladie et l'évolution de la situation épidémique tant sur le territoire national qu'à l'étranger, nous n'excluons pas la possibilité d'optimiser et d'ajuster davantage nos mesures de quarantaine", a déclaré samedi Wang Liping, chercheur au Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, lors d'un point presse organisé à Pékin.

La Commission nationale de la santé (NHC) a fait état de 11.950 nouvelles infections au COVID-19 pour la journée de vendredi, un chiffre faible comparé aux normes mondiales mais en hausse par rapport aux 10.729 cas enregistrés la veille.

(Reportage de rédactions de Pékin et de Shanghai, version française Benjamin Mallet)