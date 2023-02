La Chine doit se joindre rapidement à l'effort de restructuration de la dette du Ghana, selon l'Allemand Lindner

"Je voudrais appeler tous les créanciers à se joindre aux efforts aussi rapidement que possible", a déclaré Christian Lindner lors d'une conférence de presse avec son homologue ghanéen Ken Ofori-Atta.

"Et, pour être franc, je rappelle à la Chine ses responsabilités en tant que créancier bilatéral très important du Ghana", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il l'avait fait "au niveau international" lors des réunions du Fonds monétaire international (FMI) en octobre 2022.

Le Ghana, qui est aux prises avec sa pire crise économique depuis une génération, a décroché en décembre un accord avec le FMI au niveau du personnel pour un prêt de 3 milliards de dollars, mais l'approbation de l'argent est subordonnée à la restructuration de sa dette de 467,4 milliards de cedis (39 milliards de dollars).

En janvier, Reuters a rapporté en exclusivité que le Ghana avait demandé une restructuration bilatérale de sa dette au titre du Cadre commun, une plate-forme mise en place par le Groupe des 20 principales économies lors de la pandémie du COVID-19 pour intégrer la Chine et d'autres nations créancières plus récentes dans les processus d'allégement de la dette existants.

Les dirigeants occidentaux ont critiqué à plusieurs reprises la Chine pour avoir retardé la restructuration de la dette des pays en développement, ce qu'elle conteste.

"L'Allemagne se comporte en véritable partenaire" en aidant le Ghana dans le processus de restructuration de sa dette de "manière accélérée", a déclaré M. Ofori-Atta aux journalistes.

Le Ghana, qui est riche en or, en cacao et en pétrole, devait environ 13 milliards de dollars en euro-obligations et 4 milliards de dollars en prêts bilatéraux en septembre 2022, dont 1,7 milliard de dollars à la Chine, selon l'Institut international de la finance.

"Le Ghana doit revenir aussi vite que possible sur les marchés financiers internationaux. Le Ghana doit conserver sa crédibilité", a déclaré M. Lindner.

Le ministre allemand des finances a ajouté que le Ghana prévoyait de demander à l'Union européenne de contribuer à un fonds de stabilité financière destiné à soutenir les banques alors qu'elles subissent une décote sur les obligations d'État nationales.

(1 $ = 12,0000 cedi ghanéens)