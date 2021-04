La Chine durcit la lutte contre les escroqueries financières avant l'adoption de nouvelles règles en matière de fraude

Ces dernières années, la Chine a fermé environ 6 000 plateformes de peer-to-peer (P2P) dans le cadre d'une purge d'un secteur qui, en août dernier, devait encore plus de 100 milliards de dollars aux investisseurs victimes.

Mais les fraudes financières se complexifient et s'élargissent, selon le régulateur bancaire chinois, qui a appelé la semaine dernière à une répression plus sévère. L'année dernière, la Chine a démantelé plus de 7 500 escroqueries financières, selon le régulateur, soit une hausse de 27 % par rapport à l'année précédente.

La répression des escrocs intervient alors que les règles de lutte contre les collectes de fonds illégales entrent en vigueur le 1er mai, faisant peser sur les responsables locaux la responsabilité de tuer les arnaques à l'investissement à un stade précoce, a déclaré un régulateur financier local qui a assisté à plusieurs conférences de mobilisation cette semaine.

"Auparavant, vous demandiez aux victimes d'aller au tribunal. Maintenant, les victimes peuvent poursuivre les fonctionnaires en justice pour négligence du devoir", a déclaré le fonctionnaire, qui n'est pas autorisé à parler aux médias et a refusé d'être identifié.

La répression vise également à garantir la stabilité sociale à l'approche de l'anniversaire du parti du 1er juillet, un événement très sensible, a déclaré le fonctionnaire.

Rien qu'à Shanghai, plus de 20 plates-formes ont financé par la foule des films et des programmes télévisés prétendument "rouges" consacrés à cet événement politique, ce qui n'est pas autorisé sans le consentement du gouvernement.

Les plateformes, dont Multi Accumulate et Zhongyan Group, ont été priées par le gouvernement de Shanghai de mettre fin à ces projets et de prendre des mesures correctives, selon la source.

Les banques coopèrent désormais avec les gouvernements locaux pour identifier les systèmes d'investissement illégaux présumés dans les crypto-monnaies, selon une source réglementaire et une liste noire de comptes bancaires apparue chez Reuters.

La flambée des prix du bitcoin a entraîné un boom des échanges de Filecoin dans les villes de moindre importance, les investisseurs recherchant des crypto-monnaies alternatives sur lesquelles parier. Certaines banques ont également signalé des escroqueries utilisant la monnaie numérique souveraine de la Chine, l'e-CNY, comme appât.

Parmi les autres cibles de la répression figurent les fonds de capital-investissement, la gestion de patrimoine et les programmes d'investissement immobilier, a déclaré le régulateur bancaire.

Début avril, la ville de Shenzhen a ouvert une enquête sur l'opérateur du fournisseur de contenu immobilier Shenfangli pour d'éventuelles collectes de fonds illégales et spéculations immobilières, tandis que le gouvernement de Shanghai a enquêté sur une activité illégale de recommandation d'actions dans le cadre de l'agrégateur d'informations financières Wallstreetcn.com.

"Il s'agit d'affaires très médiatisées par lesquelles les gouvernements locaux espèrent envoyer un signal d'avertissement clair aux autres acteurs du marché", a déclaré la source réglementaire.

La nouvelle réglementation prévoit que les fonctionnaires qui ne s'attaquent pas rapidement aux fraudes seront sanctionnés.