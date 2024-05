Le ministère chinois des finances a vendu aux enchères des obligations à 30 ans à un taux de 2,57% vendredi, ce qui est largement conforme aux attentes, alors que Pékin a lancé la vente d'obligations spéciales à long terme d'un montant de 1 000 milliards de yuans pour aider à stimuler une économie en perte de vitesse.

Le coupon des obligations, d'une valeur de 40 milliards de yuans (5,53 milliards de dollars), était légèrement supérieur aux rendements sur le marché secondaire au moment de l'adjudication et légèrement inférieur à l'estimation de 2,58% d'un sondage Reuters.

Les rendements des obligations du Trésor chinois à long terme sont déterminés par les prévisions de croissance et d'inflation, mais aussi par des facteurs à court terme, de sorte que les investisseurs doivent être prudents et éviter la spéculation, a déclaré le Financial News, affilié à la banque centrale, dans un article de première page vendredi.

Le ratio offre/couverture pour la première tranche des obligations spéciales était de 3,91 fois, ce qui suggère une forte demande pour ce type d'obligations.

Le rendement des bons du Trésor chinois à 30 ans a augmenté de 1,75 point de base (pb) à 2,5775% à 0339 GMT vendredi.

Une reprise hésitante dans la deuxième plus grande économie du monde a conduit à un rallye record des obligations d'État chinoises au cours des derniers mois, avec des rendements sur les obligations à 30 ans en baisse de 40 points de base cette année.

Le ministère des finances a dévoilé lundi les détails de l'émission spéciale d'obligations d'État d'un montant de 1 000 milliards de yuans, couvrant des durées de 20 à 50 ans, afin d'aider à financer les mesures de relance dans les secteurs clés d'une économie en perte de vitesse.

Un sondage réalisé auprès de 34 participants au marché a indiqué, avant la vente aux enchères, que le coupon de la première tranche d'obligations spéciales à 30 ans pourrait se situer entre 2,50 % et 2,61 %, avec une moyenne de 2,5780 %.

Les mouvements brusques des rendements ont récemment incité la banque centrale à avertir qu'ils pourraient s'être écartés des prévisions de croissance économique à long terme.

Les données économiques récentes, notamment le financement social total et l'indice des prix à la production, révèlent un déséquilibre permanent dans le passage des anciens aux nouveaux moteurs de la croissance économique, soulignant la nécessité d'initiatives politiques pour stimuler la demande intérieure, a déclaré Alvin Cheng, gestionnaire de portefeuille chez Fidelity International.

"La nécessité d'émettre des obligations spéciales du Trésor est devenue plus pressante", a déclaré M. Cheng.

L'émission d'obligations spéciales est étalée sur une période de six mois, ce qui limite les chocs de liquidité sur le marché, mais les investisseurs surveillent de près les signaux politiques supplémentaires qui pourraient affecter la volatilité au cours du processus d'émission.

La banque centrale chinoise a maintenu inchangée la taille de sa facilité de prêt à moyen terme en mai mercredi, après l'avoir réduite au cours des deux mois précédents.

Selon Pin Ru Tan, responsable de la stratégie des taux en Asie chez HSBC, "cela reflète une préférence politique pour le maintien de conditions de liquidité favorables avant l'émission d'obligations".

"Nous pensons que la banque centrale est susceptible de fournir davantage de liquidités au cours des prochains mois, éventuellement par le biais de réductions du ratio de réserves obligatoires", a déclaré M. Tan.

La première tranche des obligations spéciales commencera à être négociée le 22 mai. (1 $ = 7,2190 yuans chinois renminbi) (Reportage de Shanghai Newsroom ; Rédaction de Vidya Ranganathan et Sonali Paul)