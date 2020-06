La Chine enregistre 18 nouveaux cas de coronavirus, dont neuf à Pékin

(Actualisé avec expert, précisions sur Pékin)

PEKIN, 22 juin (Reuters) - Dix-huit cas supplémentaires de contamination au coronavirus ont été enregistrés en Chine continentale au cours des dernières vingt-quatre heures, ont rapporté lundi les autorités sanitaires chinoises.

La moitié d'entre eux ont été découverts à Pékin, précise la Commission nationale de la santé dans son point quotidien sur l'épidémie.

Le précédent bilan, dimanche, faisait état de 26 nouveaux cas confirmés, dont 22 dans la capitale où les autorités ont mis en oeuvre des mesures de restriction des déplacements pour endiguer une propagation du virus à la suite de la découverte de plusieurs foyers d'infection.

En dépit de cette recrudescence du nombre de cas à Pékin, les autorités se veulent rassurantes. Selon un expert de la Commission nationale de santé, une baisse drastique du nombre de nouveaux cas pourrait même être observée dès la fin de la semaine dans la capitale.

"Si on contrôle la source et si on coupe la chaîne de transmission, le nombre va diminuer drastiquement", a estimé Wu Hao, spécialiste du contrôle des maladies, dans une interview diffusée dimanche soir à la télévision d'Etat.

Un confinement de la capitale similaire à celui décidé à Wuhan, d'où est partie l'épidémie en décembre avant de se propager dans le reste du monde, n'est pas à l'ordre du jour, a-t-il ajouté, soulignant que les mesures de restriction en vigueur avaient été cette fois-ci volontairement plus ciblées.

Pour tenter de limiter la propagation du coronavirus, la municipalité a en effet opté pour des mesures différenciées selon les quartiers.

Dans les 37 quartiers où le risque est considéré comme moyen, les habitants peuvent entrer et sortir librement sous réserve de se plier à des tests de température et un immeuble entier peut être totalement confiné si au moins deux cas de coronavirus y sont signalés. Dans les quatre quartiers dits "à haut risque", un seul cas de contamination entraîne la mise sous cloche d'un complexe résidentiel.

Pour identifier les personnes porteuses du virus, Pékin a par ailleurs concentré ses campagnes de test sur les groupes considérés comme les plus susceptibles de transmettre facilement le virus, à l'image du secteur de la restauration et des services de livraisons à domicile.

Au 20 juin, quelque 2,3 millions des 20 millions d'habitants de Pékin avaient été testés. (Colin Qian, Judy Hua et Huizhong Wu, avec Ryan Woo et Colin Qian, version française Charles Regnier et Marine Pennetier, édité par Henri-Pierre André)