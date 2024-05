La Chine prévoit d'acheter jusqu'à 15 000 tonnes de cobalt métal à des producteurs chinois locaux au cours des prochains mois pour constituer des stocks nationaux, ont déclaré à Reuters trois sources au fait du dossier, ajoutant qu'il s'agirait d'une quantité record pour un seul achat.

L'achat prévu représenterait une forte augmentation, car des sources industrielles indiquent que le stockeur d'État chinois - l'Administration nationale de l'alimentation et des réserves stratégiques - a acheté 8 700 tonnes de cobalt métal l'année dernière.

La Chine domine le traitement du cobalt, dont la majeure partie provient de la République démocratique du Congo (RDC), où il est un sous-produit de la production de cuivre. Sous forme de métal, il est utilisé dans les industries de la défense et de l'aérospatiale, ainsi que dans les aimants de communication.

Les achats de cobalt métal par l'administration nationale des réserves alimentaires et stratégiques pourraient compenser une partie de l'excédent du marché cette année.

"Il pourrait s'agir de 15 000 tonnes, ce qui serait le maximum dont je me souvienne pour un seul appel d'offres", a déclaré l'une des sources au fait de la question.

L'Administration nationale de l'alimentation et des réserves stratégiques n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Deux des sources ont déclaré qu'une partie du cobalt acheté par l'Administration nationale de l'alimentation et des réserves stratégiques pourrait être destinée à l'équipement militaire.

Une deuxième source au fait du dossier a déclaré qu'aucun accord n'avait encore été conclu entre le stockeur public chinois et les producteurs locaux.

"Ils (le stockeur chinois) ont demandé aux producteurs chinois des chiffres sur la disponibilité et le prix. Ils négocieront jusqu'à ce qu'ils parviennent à un accord".

La troisième source a déclaré que le prix approximatif recherché par les producteurs était de 205 yuans, soit environ 12 dollars la livre, ce qui est proche des prix actuels du cobalt < COB-CATH-LON>, qui sont proches de leur niveau le plus bas depuis cinq ans.

Selon des sources industrielles, les projets de la Chine d'acquérir 15 000 tonnes de cobalt réduiraient l'excédent du marché cette année à environ 20 000 tonnes. Ce chiffre est à comparer aux excédents d'environ 11 000 et 16 000 tonnes en 2022 et 2023 respectivement et exclut les quantités achetées par la Chine pour ses stocks au cours de ces années, d'après les recherches effectuées par les analystes de Macquarie.

"Cela réduira la pression sur les prix du cobalt, mais cela ne changera pas grand-chose à un marché surapprovisionné, étant donné les quantités provenant du Congo", a déclaré une source de l'industrie.

Selon Darton Commodities, les approvisionnements du Congo représentaient l'année dernière 77 % du total mondial, soit plus de 170 000 tonnes.

La société chinoise CMOC augmente sa production au Congo. Son site minier Tenke Fungurume au Congo a produit plus de 55 500 tonnes de cobalt l'année dernière et 25 200 tonnes au cours du premier trimestre 2024.

Les producteurs chinois de cobalt n'ont pas semblé perturbés par l'offre excédentaire et la chute des prix, certains bénéficiant du soutien de l'État à un secteur considéré comme vital pour l'industrie chinoise des véhicules électriques et la transition énergétique. (Reportage de Pratima Desai ; rédaction de Veronica Brown et Jane Merriman)