Les autorités chinoises envisagent de réduire les droits de timbre sur les transactions boursières de 50 %, ont déclaré trois personnes au fait de la question, dans une nouvelle tentative de revitaliser le marché boursier du pays, qui est en proie à des difficultés.

Les régulateurs, y compris le ministère des finances, sous la direction du Conseil d'État, ont soumis un projet de proposition au cabinet au début du mois, ont déclaré deux de ces personnes, ajoutant qu'une décision pourrait être annoncée dès vendredi.

La proposition visant à réduire le droit de timbre actuel de 0,1 % sur les transactions de titres suggère une réduction de 20 % ou de 50 %, ce qui serait la première réduction de ce type depuis 2008, ont déclaré les deux personnes.

Le montant de la réduction, qui n'a jamais été annoncé auparavant, sera probablement fixé à 50 %, ont-elles ajouté.

Toutes les sources ont refusé d'être identifiées car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias.

Le bureau d'information du Conseil d'État, qui traite les questions des médias au nom du gouvernement, n'a pas répondu à une demande de commentaire envoyée par télécopie. Le ministère des finances et la Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières (CSRC) n'ont pas non plus répondu.

La proposition de réduction intervient après que les dirigeants chinois ont promis, fin juillet, de revigorer le deuxième marché boursier du monde, qui a été ébranlé par l'essoufflement de la reprise économique du pays et l'aggravation d'une crise de la dette sur le marché immobilier.

"Une telle politique donnera probablement un coup de pouce à court terme au marché, mais n'aura pas beaucoup d'effet à long terme. Le rebond pourrait ne durer que deux ou trois jours, voire moins", a déclaré Xie Chen, gestionnaire de fonds à Shanghai Jianwen Investment Management Co.

"Un renversement de la tendance à long terme du marché serait déclenché par l'attente d'une amélioration de l'économie, plutôt que par la réduction des droits de timbre."

L'indice CSI300 des valeurs vedettes du pays est tombé à son plus bas niveau depuis neuf mois et a perdu 11 % par rapport à son sommet d'avril, car les espoirs d'une reprise économique vigoureuse après la crise du COVID se sont évanouis et les décideurs politiques ont montré leur réticence à mettre en place des mesures de relance plus importantes.

CROISSANCE MOLLE

La deuxième économie mondiale a connu une croissance anémique au deuxième trimestre, en raison de la faiblesse de la demande intérieure et extérieure, ce qui a incité les analystes à revoir à la baisse leurs prévisions de croissance pour l'année, en l'absence de mesures de soutien majeures.

Dans ce contexte, Pékin a pris une série de mesures pour soutenir les marchés, y compris une réduction moins importante que prévu d'une référence de prêt clé et d'autres mesures en début de semaine.

Toutefois, les modestes mesures de relance n'ont pas encore satisfait les investisseurs, qui exigent une réponse politique plus forte, notamment des dépenses publiques massives.

La banque centrale chinoise a demandé à certaines banques nationales de réduire leurs investissements à l'étranger par le biais du système Bond Connect, a rapporté Reuters plus tôt vendredi, citant des sources ayant une connaissance directe de la question.

L'autorité chinoise de régulation des marchés financiers a également rencontré vendredi des représentants des principaux gestionnaires d'actifs occidentaux afin de les rassurer sur les perspectives économiques du pays, a rapporté Reuters en citant des sources.

Le 18 août, la CSRC a dévoilé un ensemble de propositions visant notamment à soutenir les rachats d'actions afin de soutenir le marché boursier du pays, qui pèse 11 000 milliards de dollars.

Le régulateur a également déclaré que la stabilisation du marché boursier était une priorité. "Sans un environnement de marché relativement stable, il n'y a pas de base pour relancer le marché et améliorer le sentiment.

Toute réduction ou exemption des droits de timbre, y compris celui sur les transactions boursières, peut être décidée par le Conseil d'État, en fonction des besoins du développement économique et social du pays, conformément à la loi chinoise sur les droits de timbre qui est entrée en vigueur en juillet 2022.

Les recettes fiscales de la Chine ont totalisé 20,37 trillions de yuans (3,02 trillions de dollars) l'année dernière, dont 276 milliards de yuans, soit 1,35 %, ont été générés par les droits de timbre sur les transactions de titres, selon les données officielles.

Au début du mois, Bloomberg a rapporté pour la première fois que les autorités chinoises envisageaient de réduire le droit de timbre sur les transactions boursières.

Huang Yan, directeur général du gestionnaire de fonds privés Shanghai QiuYang Capital Co, a déclaré qu'une réduction du droit de timbre ne signifiait pas grand-chose pour un marché qui manque de confiance dans l'économie.

"L'économie est dans un état lamentable", a déclaré M. Huang. "La réduction du droit de timbre ne résout pas les problèmes qui entravent la croissance économique de la Chine. (Reportage réalisé par les salles de presse de Hong Kong et de Pékin ; Reportage complémentaire réalisé par la salle de presse de Shanghai ; Rédaction : Sumeet Chatterjee, Lincoln Feast et Kim Coghill)