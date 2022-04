La Chine envoie des militaires et des médecins à Shanghai pour tester 26 millions de résidents pour le COVID

Certains résidents se sont réveillés avant l'aube pour que des agents de santé en costume blanc leur fassent un prélèvement dans la gorge dans le cadre d'un test d'acide nucléique dans leurs lotissements, beaucoup faisant la queue en pyjama et se tenant à la distance requise de deux mètres.

L'Armée populaire de libération (APL) a dépêché dimanche à Shanghai plus de 2 000 membres du personnel médical de l'armée, de la marine et des forces de soutien logistique conjointes, selon un journal des forces armées.

Plus de 10 000 travailleurs de la santé provenant de provinces telles que Jiangsu, Zhejiang et Pékin sont arrivés à Shanghai, selon les rapports des médias d'État, qui les ont montrés arrivant, chargés de valises et masqués, par train à grande vitesse et par avion.

Il s'agit de la plus grande réponse de santé publique de la Chine depuis qu'elle s'est attaquée à l'épidémie initiale de COVID-19 à Wuhan, où le nouveau coronavirus a été découvert pour la première fois fin 2019. Le Conseil d'État a déclaré que l'APL a envoyé plus de 4 000 membres du personnel médical dans la province du Hubei, où se trouve Wuhan, à ce moment-là.

Shanghai, qui a commencé le 28 mars un verrouillage en deux étapes qui a été étendu pour confiner pratiquement tous les résidents à leur domicile, a signalé 8 581 cas asymptomatiques de COVID-19 et 425 cas symptomatiques de COVID pour le 3 avril. Elle a également demandé aux résidents de faire des autotests dimanche.

Bien que l'épidémie soit de faible ampleur par rapport aux normes mondiales, la ville est apparue comme un test de la stratégie d'élimination de la Chine basée sur le dépistage, la traçabilité et la mise en quarantaine de tous les cas positifs et de leurs contacts proches.

L'exercice dans la ville la plus peuplée de Chine a lieu la veille du jour où Shanghai a initialement déclaré qu'elle prévoyait de lever le confinement de la ville.

Le pays dispose de 12 400 institutions capables de traiter les tests de pas moins de 900 millions de personnes par jour, aurait déclaré le mois dernier un haut responsable chinois de la santé.

La Chine utilise principalement les tests en pool, un processus dans lequel jusqu'à 20 échantillons de prélèvements sont mélangés pour un traitement plus rapide.

La ville a également converti de nombreux hôpitaux, gymnases, immeubles d'habitation et autres lieux en sites de quarantaine centrale, dont le Shanghai New International Expo Center, qui peut accueillir 15 000 patients à pleine capacité.

LA FRUSTRATION DU PUBLIC

L'augmentation du soutien de l'État à Shanghai intervient alors que la ville est mise à rude épreuve par la stratégie de "nettoyage dynamique" du pays. Les habitants se plaignent de la promiscuité et de l'insalubrité des centres de quarantaine centrale, ainsi que des difficultés à obtenir de la nourriture et une aide médicale essentielle.

Certains ont commencé à remettre en question les politiques, demandant pourquoi les enfants positifs au COVID sont séparés de leurs parents et pourquoi les infections légères ou asymptomatiques - la majorité des cas de Shanghai - ne peuvent pas s'isoler chez eux.

Lundi, le fonctionnaire de Shanghai Wu Qianyu a déclaré lors d'une conférence de presse que les enfants pouvaient être accompagnés de leurs parents si ceux-ci étaient également infectés, mais séparés s'ils ne l'étaient pas, ajoutant que les politiques étaient encore en cours d'affinement.

Un résident de Shanghai, qui a refusé d'être nommé pour des raisons de confidentialité, a déclaré à Reuters qu'il avait été transporté dans une installation de quarantaine centrale dans la nuit de dimanche à lundi, après avoir obtenu un résultat positif à un autotest effectué il y a plus d'une semaine.

Un autre test antigénique effectué samedi a montré qu'il n'était plus infecté, mais les autorités ont insisté pour l'envoyer en quarantaine, où il a été placé dans un appartement d'une chambre avec deux autres patients, dont les tests sont toujours positifs.

"Comment est-ce l'isolement ?" a-t-il déclaré, ajoutant qu'il avait désormais peur d'être réinfecté. "Je ne suis pas d'humeur à faire quoi que ce soit en ce moment, je ne peux pas dormir".

DES TRAVAILLEURS SOUS PRESSION

La pression sur les travailleurs de la santé et les membres du Parti communiste de la ville a également été grande, car ils travaillent 24 heures sur 24 pour gérer le confinement de la ville et faire face aux frustrations des résidents.

Des photos et des vidéos sont devenues virales sur les médias sociaux chinois montrant des travailleurs et des bénévoles épuisés dormant sur des chaises en plastique ou sur l'herbe à l'extérieur des complexes d'habitation, ou se faisant réprimander par les résidents.

Samedi, le Centre chinois de contrôle des maladies de Pudong de la ville a déclaré qu'il enquêtait sur l'enregistrement divulgué d'un appel entre un membre du personnel et le parent d'un patient, qui était perplexe face aux résultats du test COVID de son père.

On pouvait entendre le membre du personnel du CDC, que les médias locaux ont identifié comme un expert en maladies infectieuses, dire avec exaspération qu'elle avait elle-même soulevé des inquiétudes concernant les règles actuelles de quarantaine et de test. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier l'enregistrement de manière indépendante.

Le président chinois Xi Jinping a exhorté le pays à freiner l'élan de l'épidémie le plus rapidement possible tout en s'en tenant à la politique de "dégagement dynamique" et samedi

Samedi, le vice-Premier ministre Sun Chunlan, qui a été envoyé à Shanghai par le gouvernement central, a exhorté la ville à "prendre des mesures résolues et rapides" pour enrayer la pandémie.

La ville orientale de Suzhou a déclaré avoir détecté une version de la sous-variante Omicron BA.1.1 qui ne correspond à aucune autre dans la base de données nationale ou dans la base de données internationale de suivi des variantes GISAID, a rapporté la télévision d'État.

Le Science and Technology Daily, soutenu par l'État, a déclaré qu'il n'est pas encore clair si le virus est une nouvelle sous-branche d'Omicron et que l'émergence d'une ou deux nouvelles versions est normale étant donné la propagation d'Omicron en Chine, citant un expert non identifié de la base de données nationale.