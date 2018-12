La Chine envoie une sonde explorer la face cachée de la Lune

(corrige slug)

PEKIN, 8 décembre (Reuters) - La Chine a procédé samedi au lancement inédit d'une sonde destinée à explorer la face cachée de la Lune, un symbole de l'avancée de l'ambitieux programme spatial de Pékin, a rapporté l'agence de presse officielle Chine Nouvelle.

De précédents satellites ont pu observer la face cachée de la Lune, mais aucun ne s'y est déjà posé, a-t-elle ajouté.

Une fusée Longue Marche-3B transportée un robot d'exploration a été lancée avec succès à 18h23 GMT vendredi depuis la base de Xichang, a précisé la même source.

La Chine veut jouer un rôle majeur dans l'exploration lunaire et devenir une puissance spatiale majeure aux côtés de la Russie et des Etats-Unis d'ici 2030. Elle a prévu de débuter l'année prochaine la construction de sa propre station spatiale habitée. (Stella Qiu et Ben Blanchard; Jean Terzian pour le service français)