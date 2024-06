La Chine espère que l'Espagne poussera l'Union européenne à soutenir et à encourager l'industrie des nouvelles énergies afin d'approfondir la coopération et de créer un environnement de développement équitable et prévisible, selon son ministère du commerce.

Dans ses remarques concernant l'enquête de l'UE sur le secteur des véhicules électriques chinois, le ministre Wang Wentao a insisté sur la nécessité de préserver les efforts conjoints déployés à l'échelle mondiale pour lutter contre le changement climatique et le partenariat stratégique global entre la Chine et l'UE.

La Chine espère que l'Espagne encouragera l'UE à maintenir une attitude ouverte dans le domaine des énergies vertes et nouvelles, a-t-il déclaré. L'enquête de l'UE sur l'industrie chinoise des véhicules électriques s'apparente à du protectionnisme, a-t-il ajouté.

En octobre dernier, la Commission de l'Union européenne a lancé une enquête pour déterminer s'il convenait d'imposer des droits de douane punitifs afin de protéger les producteurs de l'UE contre les importations de véhicules électriques chinois moins chers qui, selon elle, bénéficient de subventions d'État ayant un effet de distorsion.

La semaine dernière, elle a indiqué qu'elle reporterait sa décision après les élections européennes du 9 juin.

La Chine a réprimandé à plusieurs reprises l'UE pour son enquête.

Lors d'une réunion lundi avec les ministres espagnols de l'économie et de l'industrie à Madrid, M. Wang a déclaré que la Chine était disposée à travailler avec l'Espagne pour accroître les échanges commerciaux, promouvoir les investissements bilatéraux et élargir la coopération.

Dans une déclaration séparée, le ministère chinois a également indiqué qu'il avait mis en place un mécanisme de coordination permettant aux entreprises à capitaux étrangers d'exprimer leurs difficultés à faire des affaires en Chine. Il n'a donné aucun détail.

La Chambre de commerce de l'Union européenne en Chine a déclaré le mois dernier que les entreprises européennes qui classent la Chine parmi les principales destinations d'investissement ont atteint un niveau record, attribuant ce sentiment à l'économie chinoise en difficulté et à une orientation politique moins prévisible. (Reportage de Liz Lee et de la salle de presse de Shanghai ; rédaction de Jacqueline Wong et Stephen Coates)