La Chine espère que la Nouvelle-Zélande pourra jouer un rôle plus positif dans l'adhésion de la Chine à l'accord de partenariat transpacifique global et progressif (CPTPP), a déclaré mardi le ministère chinois du commerce.

Le vice-ministre chinois du commerce Wang Shouwen, lors d'une réunion la semaine dernière avec un responsable du ministère néo-zélandais des affaires étrangères et du commerce, a déclaré que les deux pays avaient également eu des discussions approfondies sur les normes pour les véhicules électriques ainsi que sur les cosmétiques néo-zélandais et les exportations agricoles vers la Chine. (Reportage de Liz Lee et de la salle de presse de Shanghai ; rédaction de Christopher Cushing)