Moteur de la croissance mondiale depuis 20 ans, le plus grand consommateur de matières premières et la deuxième économie mondiale a, d'une manière ou d'une autre, glissé dans la catégorie des "investissements alternatifs" pour de nombreux investisseurs mondiaux.

L'effondrement de l'immobilier et l'interventionnisme croissant du gouvernement chinois, ainsi que l'aggravation des tensions géopolitiques avec les États-Unis, ont considérablement réduit l'attrait de la Chine en tant que destination pour les capitaux internationaux.

La Chine n'est peut-être pas encore "ininvestissable", comme l'a laissé entendre la secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, aux entreprises américaines, mais de nombreux investisseurs sont en train de modifier leur exposition réduite, dans certains cas en faveur de l'investissement alternatif.

Les "Alts" sont des actifs qui ne font pas partie des catégories traditionnelles d'actions, d'obligations et de liquidités, comme les fonds spéculatifs, l'immobilier et le capital-investissement. Il s'agit souvent de paris plus risqués mais potentiellement plus lucratifs, et ils sont intéressants pour leurs qualités de diversification et de couverture.

Surtout, ils ne sont pas corrélés avec les actifs traditionnels. C'est ainsi que de nombreux investisseurs considèrent aujourd'hui les actions et les obligations chinoises - un jeu idiosyncrasique non corrélé, qui constitue en fait une couverture par rapport à leurs paris de base.

C'est ce qui ressort des témoignages recueillis auprès d'investisseurs, de gestionnaires d'actifs et d'allocataires en marge des récentes conférences de la "Hedge Fund Week" à Miami. Les tendances des flux de capitaux à l'échelle mondiale vont également dans ce sens.

Un gestionnaire de fonds a déclaré qu'il pourrait placer 5 à 10 % de son portefeuille dans des actions chinoises, mais qu'il était tout à fait prêt à les perdre. Un gestionnaire de fonds spéculatif supervisant des milliards de dollars d'actifs a déclaré qu'il appréciait les "particularités" et les qualités de diversification de la Chine, mais il a fait remarquer que l'argent de ses investisseurs se trouvait principalement à l'étranger, et non sur le territoire national.

Alex Lennard, gestionnaire de fonds chez Ruffer, a admis que le climat économique en Chine est "clairement horrible", mais sa société y place de l'argent, essentiellement à titre de couverture.

Il s'agit d'une petite partie de notre portefeuille, environ 4 %, mais cela permet de compenser certaines des autres "certitudes" du marché qui existent", a déclaré M. Lennard.

Il convient de noter qu'ils sont relativement optimistes en ce qui concerne la Chine. Le consensus général est beaucoup plus sombre.

SORTIES DE CAPITAUX, SORTIES DE CAPITAUX, SORTIES DE CAPITAUX

Selon Morningstar Direct, l'exposition moyenne des fonds d'actions américains aux actions chinoises, pondérée en fonction des actifs, était de 1,38 % en décembre de l'année dernière, contre 2,17 % trois ans plus tôt, tandis que leur exposition moyenne à pondération égale est tombée à 3,5 %, contre 4,13 %.

L'allocation des fonds américains des marchés émergents à la Chine en tant que part de l'exposition totale aux marchés émergents a diminué, passant de 28,6 % à 20,6 % sur une base pondérée et de 26 % à 20 % sur une base équipondérée.

Il s'agit d'une tendance similaire pour les fonds des marchés émergents mondiaux. La part de la Chine dans leur allocation globale aux actions des marchés émergents est tombée de 27,1 % à 19,5 % sur une base pondérée et de 25,5 % à 21 % sur une base équipondérée, selon les données de Morningstar.

La demande d'obligations chinoises devrait pourtant être plus forte, n'est-ce pas ?

La Chine est incluse dans l'indice obligataire de référence JP Morgan EMBI Global Diversified, d'une valeur de 1 200 milliards de dollars, et il existe désormais une demande intrinsèque pour les obligations chinoises en raison de l'émergence du yuan, ces dernières années, en tant que monnaie de réserve internationale alternative.

Mais la part de la Chine dans les 12 000 milliards de dollars de réserves de change mondiales est tombée à 2,37 %, son plus bas niveau depuis quatre ans, et n'a jamais dépassé 2,83 %, selon le Fonds monétaire international.

Les chiffres de l'Institute of International Finance font état de sorties des portefeuilles de dette chinoise pendant sept mois consécutifs et de seulement trois entrées mensuelles au cours des deux dernières années.

Les fonds de dette des marchés émergents hors Chine, quant à eux, ont attiré des flux entrants au cours des sept derniers mois et, en janvier, ils ont attiré 47,3 milliards de dollars, soit le montant le plus élevé depuis octobre 2022 et l'un des plus élevés jamais enregistrés.

Quoi qu'il en soit, les investisseurs de tous bords prennent des parts de la table chinoise.

OPTIMISME DE RUPTURE

Ce n'est pas ce que beaucoup pensaient.

Une enquête menée par Greenwich Associates auprès de gestionnaires de fonds institutionnels en 2020 a montré que les fonds de pension et les fonds de dotation allouaient 3 à 5 % de leur actif à la Chine et que seulement 5 % des institutions nord-américaines avaient une exposition dédiée aux actions chinoises.

Près d'un quart des personnes interrogées ont déclaré qu'elles prévoyaient d'augmenter ou d'accroître considérablement leur exposition aux actions chinoises au cours des trois à cinq prochaines années.

Liang Yin, directeur des investissements chez Willis Towers Watson, a écrit en novembre de cette année-là que les investisseurs devraient envisager de porter leur allocation à la Chine à environ 20 % au cours de la prochaine décennie.

Mais l'alignement plus étroit de Pékin sur Moscou, la détérioration des relations avec Washington et le renforcement de l'interventionnisme dans le monde des affaires et sur les marchés nationaux ont effrayé beaucoup de monde.

Les résultats d'une récente enquête menée par l'Official Monetary and Financial Institutions Forum auprès de 22 fonds de pension publics et fonds souverains gérant 4,3 billions de dollars d'actifs sont surprenants : aucun d'entre eux n'a de perspectives positives pour l'économie chinoise ou n'envisage des rendements relatifs plus élevés dans ce pays.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters).