La Chine est perplexe face à la décision de l'Union européenne d'ouvrir des enquêtes sur certains produits qu'elle exporte vers l'Union, notamment les voitures électriques, a déclaré vendredi le ministre du Commerce, Wang Wentao.

"Nous ne comprenons pas comment la Commission européenne peut brandir la bannière du développement durable et vert et prendre ensuite des mesures protectionnistes, générant ainsi de plus en plus de risques", a déclaré M. Wang lors d'une conférence sur le commerce et les affaires dans la ville de Vérone, dans le nord de l'Italie.

Il a cité en exemple les enquêtes de l'UE sur les voitures électriques, les panneaux solaires et les éoliennes chinoises.

"Nous devons nous opposer à l'unilatéralisme et au protectionnisme et protéger la chaîne d'approvisionnement mondiale", a ajouté le ministre.