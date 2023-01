La Chine est prête à reprendre les négociations sur le pétrole et le gaz avec les Philippines, déclare Xi

Xi s'adressait à son homologue philippin Ferdinand Marcos Jr, qui effectuait une visite de trois jours à Pékin.

Les revendications territoriales de Pékin en mer de Chine méridionale, riche en pétrole, en gaz et en poissons et où transitent chaque année environ 3 000 milliards de dollars de commerce maritime, ont été une source de tension entre ce pays et certains pays d'Asie du Sud-Est, dont les Philippines.

Les Philippines avaient précédemment fait part de leurs préoccupations concernant les activités de construction chinoises signalées et le "fourmillement" des navires de Pékin dans les eaux contestées de la mer de Chine méridionale.

"Nous avons également discuté de ce que nous pouvons faire pour aller de l'avant, pour éviter toute erreur possible, tout malentendu qui pourrait déclencher un problème plus important que celui que nous avons déjà", a déclaré Marcos aux journalistes.

Marcos a déclaré avoir reçu la promesse de Xi d'un compromis et d'une solution qui pourrait permettre aux pêcheurs philippins d'opérer dans leurs zones de pêche historiques.

Alors que les Philippines sont un allié de défense des États-Unis, sous le précédent dirigeant Rodrigo Duterte, elles ont mis de côté une querelle territoriale sur la mer de Chine méridionale en échange d'investissements chinois.

Xi a déclaré mercredi à Marcos que la Chine était prête à explorer conjointement les ressources pétrolières et gazières dans les zones non contestées de la mer, à coopérer avec les Philippines dans le domaine de l'énergie solaire et éolienne et à augmenter les importations de produits de la pêche.

Les deux pays ont signé 14 accords bilatéraux mercredi, dont des accords sur l'agriculture, les infrastructures, la coopération au développement, la sécurité maritime et le tourisme, entre autres, a indiqué le bureau présidentiel des Philippines dans un communiqué.

Xi a également promis une large coopération, allant du soutien aux investissements chinois aux Philippines, à l'aide à son voisin pour développer ses villages et sa technologie agricole, l'éducation de base, la météorologie et l'espace, et les vaccins.

La visite de Marcos intervient alors que Xi rouvre les frontières de la Chine au monde après trois ans d'isolement pour se prémunir contre la pandémie de COVID-19. Xi a salué Marcos sans masque alors que les deux hommes assistaient à une cérémonie de bienvenue dans le Grand Hall du Peuple, un bâtiment grandiose au cœur de la capitale.

Mercredi, Marcos a également rencontré le Premier ministre chinois sortant Li Keqiang et le chef du Parlement Li Zhanshu.