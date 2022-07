La Chine et HK vont lancer le taux "Swap Connect" en vue d'une intégration financière

Cette initiative, annoncée le jour même où la Chine et Hong Kong ont lancé ETF Connect, et qui fait suite à des programmes similaires facilitant les investissements transfrontaliers en actions et en obligations, représente les derniers efforts d'intégration financière.

"Swap Connect est une autre étape importante dans l'approfondissement de la connectivité entre la Chine continentale et les marchés internationaux", a déclaré lundi Nicolas Aguzin, directeur général de la Hong Kong Exchange and Clearing Limited (HKEX).

"Tout comme Stock Connect et Bond Connect ont changé l'ADN des marchés d'actions et de titres à revenu fixe, Swap Connect fera de même pour le marché des produits dérivés interbancaires."

Le programme soutiendra la poursuite du développement des marchés de capitaux chinois et offrira aux investisseurs internationaux un moyen accessible et pratique de gérer leur exposition à la Chine, a-t-il ajouté.

Dans un premier temps, les échanges vers le nord commenceront, permettant aux investisseurs étrangers de participer au marché des dérivés financiers interbancaires de la Chine, ont déclaré les régulateurs financiers de la Chine et de Hong Kong dans un communiqué commun.

Les échanges dans le sens sud, qui permettent aux investisseurs du continent d'accéder au marché des produits financiers dérivés de Hong Kong, seront étudiés en temps voulu.

Ce programme, lancé quelques jours après le 25e anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la Chine, "est une autre mesure importante du gouvernement central pour soutenir le développement de Hong Kong et renforcer la coopération entre la Chine continentale et Hong Kong", selon la déclaration.

"Elle est propice à la consolidation et à l'amélioration du statut de Hong Kong en tant que centre financier international".

Dans un premier temps, les swaps de taux d'intérêt seront éligibles dans le cadre du programme, d'autres produits seront inclus en temps voulu en fonction des conditions du marché, indique la déclaration, ajoutant que le lancement officiel de Swap Connect aura lieu après six mois.

La déclaration a été publiée conjointement par la People's Bank of China, la Hong Kong Securities and Futures Commission et la Hong Kong Monetary Authority.