La Chine et l'Allemagne devraient travailler ensemble lors des "périodes de changement et de bouleversement", dit Xi à Scholz

PÉKIN, 4 novembre (Reuters) - Le président chinois Xi Jinping a déclaré vendredi au chancelier allemand Olaf Scholz qu'en tant que grandes nations influentes, la Chine et l'Allemagne devraient travailler ensemble, d'autant plus en "périodes de changement et de bouleversement" pour le bien de la paix mondiale, rapportent les médias officiels chinois.

Olaf Scholz a débuté sa visite en Chine, la première d'un dirigeant du G7 dans le pays en trois ans, par un entretien avec Xi Jinping dans la Grande salle du peuple, à Pékin. (Reportage Eduardo Baptista; version française Camille Raynaud)