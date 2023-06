La Chine a signé un accord de coopération avec l'Argentine sur la promotion de la construction conjointe de l'initiative "la Ceinture et la Route", a déclaré vendredi le planificateur d'État chinois.

L'accord approfondira la coopération entre la Chine et l'Argentine dans des domaines tels que les infrastructures, l'énergie, l'économie et le commerce, ainsi que la finance, a indiqué la Commission nationale du développement et de la réforme dans un communiqué.