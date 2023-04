Le Brésil a renoué ses liens diplomatiques avec la Chine, son principal partenaire commercial, à l'occasion d'une visite d'État qui s'est déroulée vendredi. Les deux pays ont convenu de stimuler les investissements et la coopération dans les domaines de la technologie et du développement durable, tout en appelant à des pourparlers de paix en Ukraine.

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva et plusieurs de ses ministres ont signé les accords avec le président Xi Jinping et d'autres responsables chinois à Pékin.

M. Xi a déclaré que la Chine avait fait des relations avec le Brésil une priorité diplomatique et que les deux pays devraient approfondir leur coopération pratique dans des secteurs tels que l'agriculture, l'énergie et la construction d'infrastructures, a rapporté la chaîne de télévision publique CCTV.

"Nous avons une relation extraordinaire avec la Chine, une relation qui devient chaque jour plus aiguë et plus forte", a déclaré M. Lula avant sa rencontre avec M. Xi.

Le Brésil et la Chine doivent travailler ensemble pour que leurs relations ne se limitent pas à des intérêts commerciaux, a-t-il ajouté.

Les deux dirigeants ont convenu que le dialogue et la négociation étaient "la seule voie possible" pour résoudre la guerre en Ukraine, selon une déclaration commune. Ils ont appelé les autres pays à jouer un rôle constructif dans la promotion d'un règlement politique entre l'Ukraine et la Russie.

La visite de Lula fait suite à quatre années de relations houleuses avec la Chine sous son prédécesseur d'extrême droite Jair Bolsonaro, lorsque les échanges commerciaux n'ont pas été affectés, mais que les investissements des entreprises chinoises ont baissé.

Les deux pays ont décidé de renforcer leur coopération en matière de protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique et de créer un comité à cet effet dans le cadre de leurs discussions sur le partenariat stratégique.

Ils ont convenu d'agir de concert avec les pays en développement dans les forums internationaux sur les questions climatiques, tout en appelant à un financement accru des projets de développement durable.

La Chine s'est engagée à soutenir la production d'énergie propre et d'hydrogène vert au Brésil, mais il n'y a pas eu d'accord sur un fonds d'investissement vert bilatéral dont le Brésil espérait qu'il financerait et subventionnerait le développement des énergies renouvelables.

La Chine et le Brésil ont convenu de créer un groupe de travail chargé de poursuivre la coopération dans le domaine des semi-conducteurs, renforçant ainsi les liens avec Pékin dans des domaines technologiques sensibles.

Les technologies de l'information ont constitué un point de friction dans les relations de la Chine avec les États-Unis et les pays européens, qui ont parfois interdit les produits chinois pour des raisons de sécurité.

Le Brésil souhaite toutefois attirer les investissements chinois dans ces domaines, malgré les pressions exercées ces dernières années par le gouvernement américain pour décourager l'utilisation des équipements mobiles de cinquième génération du géant technologique Huawei Technologies.

Des responsables ont déclaré que le Brésil était ouvert à l'installation d'une usine chinoise de semi-conducteurs sur son territoire et qu'il souhaitait développer la technologie en coopération avec la Chine.

Jeudi, M. Lula a visité le centre de recherche de Huawei à Shanghai et a été informé de sa technologie. Il a également essayé son casque de réalité virtuelle.

M. Lula a déclaré publiquement à Pékin que sa visite à Huawei était "une démonstration de notre volonté de dire au monde que nous n'avons pas de préjugés dans nos relations avec les Chinois".

"Personne n'interdira au Brésil d'améliorer ses relations avec la Chine", a-t-il ajouté.

En 2009, la Chine a dépassé les États-Unis en tant que premier partenaire commercial du Brésil et constitue un marché important pour le soja, le minerai de fer et le pétrole brésiliens. Le Brésil est aujourd'hui le premier bénéficiaire des investissements chinois en Amérique latine, grâce aux dépenses consacrées aux lignes de transport d'électricité à haute tension et à la production de pétrole.

Vendredi, les deux pays ont convenu d'encourager leurs entreprises à investir dans chaque pays dans les infrastructures, la transition énergétique, la logistique, l'exploitation minière, l'agriculture et les industries de haute technologie.

Le ministre brésilien des finances, Fernando Haddad, a déclaré que les deux pays approfondissaient les études visant à réaliser des échanges commerciaux dans les monnaies locales, notant que l'idée de réduire la dépendance à l'égard du dollar figurait depuis longtemps à l'ordre du jour du groupe des BRICS, qui regroupe les principales nations émergentes.