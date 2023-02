La Chine et les États-Unis participeront à la première réunion de la nouvelle table ronde sur la dette le 17 février

La table ronde comprendra également des responsables des pays qui ont demandé un traitement de leur dette dans le cadre commun du Groupe des 20 - l'Éthiopie, la Zambie et le Ghana - ainsi que des pays à revenu intermédiaire tels que Singapour, le Suriname et l'Équateur, qui ont été confrontés à leur propre crise de la dette, ont précisé les sources.

La réunion sera coprésidée par le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et l'Inde, l'actuel chef de file des responsables financiers du Groupe des 20. Elle intervient une semaine avant que les responsables financiers du G20 ne se réunissent à Bengaluru, en Inde, du 23 au 25 février, avec une réunion en personne de la table ronde prévue le 25 février.

Le Brésil, qui dirigera le G20 l'année prochaine, y participe également, a indiqué l'une des sources.

La table ronde comprendra le Club de Paris des créanciers officiels et des participants du secteur privé - l'Institute of International Finance (IIF) et deux institutions financières du secteur privé qui ont demandé à ne pas être identifiées, a ajouté la source.

La création de cet organisme intervient dans un contexte de frustration croissante face à la lenteur des discussions sur l'allègement de la dette de la Zambie, qui a demandé de l'aide pour la première fois il y a deux ans. Les organisateurs affirment que la table ronde pourrait aider à résoudre les questions de principe, notamment les dates butoirs pour le traitement de la dette, et ne se concentrera pas sur la Zambie ou d'autres cas individuels.

Les responsables du G7, du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale font depuis longtemps pression pour que des efforts plus rapides et plus larges soient déployés pour alléger la dette des nations lourdement endettées afin d'éviter des coupes dans les services sociaux qu'ils craignent de déclencher des troubles sociaux.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, et d'autres responsables du G7 considèrent la Chine, désormais le plus grand créancier souverain du monde, comme la principale pierre d'achoppement pour un travail plus rapide sur le traitement de la dette. Ils font également pression pour que les membres du G20 s'entendent sur l'élargissement du cadre commun aux pays à revenu intermédiaire.

Eric LeCompte, directeur exécutif du réseau Jubilee USA, une coalition de groupes religieux, de développement et de défense des droits, a déclaré que le soutien à cette question était en train de croître parmi les autres pays. Mais l'opposition de la Chine - et celle de la Russie - reste une "pierre d'achoppement" importante, a-t-il dit.

"La majorité des pays sont favorables à l'extension de ces politiques aux pays à revenu intermédiaire, mais la Chine représente le plus grand défi", a déclaré M. LeCompte, ajoutant que l'Europe avait traversé une période de réticence similaire sur l'allègement de la dette dans les années 1990, mais qu'elle avait fini par s'y rallier.

Les appels répétés de la Chine pour que la Banque mondiale et d'autres banques multilatérales de développement participent à la réduction de la dette seront également à l'ordre du jour - une proposition fermement rejetée par les responsables américains, qui font valoir que ces créanciers proposent déjà des prêts et des subventions hautement concessionnels aux pays en crise.