La Chine et les actions pèsent alors que les pays émergents connaissent un nouveau mois de sorties de capitaux - IIF

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Les portefeuilles des marchés émergents ont connu un nouveau mois de sorties de capitaux étrangers en septembre, le septième des huit derniers, les non-résidents retirant leur argent des actions des marchés émergents et de la Chine, selon les données de l'Institute of International Finance mercredi. Les marchés de la dette chinoise ont perdu 1,4 milliard de dollars en septembre pour un total de 98,2 milliards de dollars retirés de la classe d'actifs sur huit mois, les investisseurs se détournant d'une économie en ralentissement. L'activité industrielle a à peine progressé en septembre et le ralentissement de la croissance du secteur des services laisse présager un refroidissement supplémentaire, l'économie étant aux prises avec les restrictions COVID-19 et le ralentissement de la demande mondiale. Les portefeuilles d'actions chinoises ont perdu 0,7 milliard de dollars le mois dernier. La sortie depuis le début de l'année s'élève à 2,2 milliards de dollars. Les portefeuilles d'actions des pays émergents hors Chine ont également enregistré des sorties de fonds, avec 8,2 milliards de dollars quittant la classe d'actifs le mois dernier, tandis que la dette hors Chine a enregistré des entrées de 7,5 milliards de dollars pour endiguer une partie de l'hémorragie. "Le risque croissant de récession mondiale pèse sur les flux des marchés émergents alors que l'anxiété s'accroît face aux événements géopolitiques, à l'inflation réalisée et à l'incertitude quant à la capacité des décideurs politiques à surmonter le contexte actuel", a déclaré Jonathan Fortun, économiste à l'IIF, dans un rapport. Au total, les étrangers ont retiré 2,9 milliards de dollars des portefeuilles des marchés émergents le mois dernier, pour un chiffre depuis le début de l'année de 12,7 milliards de dollars de sorties. Les données de l'IIF ventilées par région ont montré un afflux de 2,4 milliards de dollars vers l'Amérique latine le mois dernier et un flux de 0,3 milliard de dollars vers l'Europe EM. Toutes les autres régions ont enregistré des sorties de fonds. La faiblesse des actifs des marchés émergents était attendue cette année, car leurs homologues développés ont rompu avec des années de taux d'intérêt ultra-bas pour combattre ce qui est devenu dans certains cas une inflation élevée depuis des décennies. Les taux de rendement plus élevés dans les économies plus stables éloignent l'argent des marchés émergents. L'invasion de l'Ukraine par la Russie en février a déclenché une flambée des prix de l'alimentation et de l'énergie qui a nui davantage à de nombreuses économies des marchés émergents.

