La Chine et les fusions-acquisitions portent Wall Street

Une série de fusions-acquisions dévoilées ces dernières heures ont également soutenu la cote.

L'indice Dow Jones a gagné 0,68%, ou 190,85 points, à 28 066,47.

Le S&P-500, plus large, a pris 23,26 points, soit 0,75%, à 3 133,55.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 112,6 points (1,32%) à 8 632,49 points.

"Tout optimisme sur le front du commerce est toujours bienvenu", a souligné Keith Buchanan, gestionnaire de portefeuille chez Globalt à Atlanta.

"Avec un peu de chance, ce qui se passe est le signal qu'à moins d'un déraillement sur le dossier du commerce d'ici la fin de l'année, tout le reste semble à peu près intact et il est possible de tabler sur des améliorations graduelles, que ce soit en matière de fusions-acquisitions ou de stastistiques macroéconomiques", a-t-il ajouté.

Selon le quotidien tabloïd Global Times, contrôlé par le Parti communiste via son organe officiel, le Quotidien du peuple, les Etats-Unis et la Chine sont très proches de la conclusion de la "phase un" d'un accord commercial.

Pékin a annoncé dimanche son intention d'améliorer la protection de la propriété intellectuelle, entre autres en augmentant les indemnisations en cas de violation et, côté américain, Robert O'Brien, conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, avait jugé la veille qu'il était possible de boucler avant la fin de l'année le premier chapitre d'un accord avec Pékin.

VALEURS

Le regain d'optimisme entre Pékin et Washington favorise entre autres le secteur des semi-conducteurs, toujours sensible à l'évolution des tensions commerciales: Intel clôture en hausse de 2,08%, Advanced Micro Devices 1,63% et Applied Materials 4,18%.

"Le commerce est le pivot des émotions des investisseurs", observe Sam Stovall, de CFRA Research in New York. "S'ils ont bon espoir qu'on finira sur une sorte d'accord, le marché gagne 100 points; dans le cas inverse, le marché perd 100 points."

Par ailleurs, les fusions-acquisitions annoncées dimanche et lundi ont animé la séance.

C'est notamment le cas du joaillier Tiffany, qui termine sur une hausse de 6,20% après l'officialisation de son rachat par le français LVMH pour 14,7 milliards d'euros.

Le courtier TD Ameritrade Holding prend quant à lui 7,58% après l'annonce d'une offre de rachat par son rival Charles Schwab Corp le valorisant à quelque 26 milliards de dollars. Le titre Schwab finit lui sur un gain de 2,30%.

L'action Tesla, très chahutée vendredi après l'accueil mitigé de son premier pick-up électrique, le Cybertruck, s'est un peu ressaisie et finit dans le vert, reprenant 0,99%.

Uber Technologies en revanche, qui a été privé de licence d'exploitation à Londres, finit sur un recul de 1,52%.

CHANGES

Les signaux positifs émanant du dossier sino-américain ont également contribué à affermir modérément le dollar. L'indice dollar qui mesure le billet vert face à six devises majeures a gagné 0,05% à 98,32

PETROLE

Sur le marché des matières premières, les cours du pétrole ont eux aussi progressé sur les informations relatives aux négociations entre Washington et Pékin.

Le contrat sur le Brent a fini la session sur un gain de 26 cents (0,4%) à 63,65 dollars le baril. Le brut léger américain West Texas Intermediate prend 24 cents (0,4%) à $58,01 le baril.

(Chuck Mikolajcza et Saqib Iqbal Ahmed; version française Marc Angrand et Henri-Pierre André)