La Chine établit des règles de tarification pour les services de stabilisation de l'électricité

Le 08 février 2024 à 10:55

Le planificateur d'État chinois s'apprête à affiner les mécanismes de tarification des services essentiels à la stabilisation de l'approvisionnement en électricité dans les marchés de plus en plus dépendants de l'énergie éolienne et solaire, dans le cadre d'une nouvelle étape vers la création d'un marché national de l'électricité d'ici à 2030.

Le Conseil national du développement et de la réforme (CNDR) a déclaré dans un avis publié jeudi qu'il allait "promouvoir davantage le développement d'un marché des services auxiliaires" qui serait "adapté aux besoins de développement d'un nouveau système énergétique". Dans cet avis, la NDRC indique qu'elle se concentrera sur l'optimisation des mécanismes de tarification de la capacité de réserve, de la modulation de fréquence et de l'écrêtement des pointes, qui sont des services auxiliaires essentiels au maintien de la fiabilité de l'approvisionnement en électricité. Le marché de l'écrêtement des pointes permet aux compagnies d'électricité d'acheter de l'électricité à partir de sources à montée en puissance rapide, telles que le stockage de l'énergie et les centrales à charbon flexibles, afin de les aider à répondre aux pics de demande. La régulation de la fréquence permet de maintenir une fréquence normale sur le réseau, une fonction qui peut être assurée par des systèmes de stockage de batteries et des générateurs tels que les centrales au charbon et au gaz. La règle relative aux services auxiliaires fait partie d'une série de documents de base établissant les règles d'un marché national de l'électricité d'ici à 2025, le démarrage du marché étant prévu pour 2030.