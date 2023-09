Alors que le marché boursier chinois peine à se redresser, les autorités de régulation ont commencé à interroger certains fonds spéculatifs et sociétés de courtage sur les stratégies de trading quantitatif, dans le contexte d'une levée de boucliers croissante contre un secteur capable de tirer profit de la chute et de la volatilité des cours des actions, ont indiqué des sources.

La Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières (CSRC) a interrogé plusieurs grands courtiers au cours des dernières semaines sur les activités de vente à découvert et les stratégies de négociation de leurs clients quantitatifs - des fonds qui négocient rapidement en utilisant des produits dérivés et des modèles informatiques basés sur des données, ont déclaré deux personnes ayant une connaissance directe de l'enquête.

Par ailleurs, les bourses de Shanghai et de Shenzhen, sous l'égide de la CSRC, ont demandé aux principaux fonds quantiques des informations sur leurs stratégies de financement, a indiqué une autre source.

"Elles veulent connaître la logique de la (stratégie) de négociation, la source du profit, la situation dans laquelle vous détenez des positions nettes longues ou nettes courtes ... et la raison des ordres d'achat et de vente", a déclaré la source.

Les sources ont refusé d'être nommées car elles ne sont pas autorisées à parler aux médias. La CSRC et les bourses n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les sociétés mondiales de fonds quantitatifs, dont Winton et Two Sigma, ont des activités en Chine, mais il n'est pas certain que les acteurs étrangers fassent l'objet d'une enquête.

Le dernier examen réglementaire intervient après qu'une série de mesures favorables au marché - notamment une réduction des droits de timbre - n'ont pas réussi à susciter une reprise durable sur un marché en difficulté qui a perdu environ 5 % depuis le début de l'année.

Cette faiblesse a suscité des accusations dans les médias sociaux, ainsi que des critiques de la part des gestionnaires de fonds et des investisseurs individuels à l'encontre de ces fonds quantitatifs et des vendeurs à découvert.

La CSRC s'est engagée au début du mois à renforcer la surveillance des échanges de programmes, et certains craignent que de nouvelles enquêtes n'aboutissent à un durcissement de la réglementation sur les ventes à découvert et certaines activités de financement des fonds spéculatifs.

L'examen réglementaire n'est pas sans précédent. Lors du krach boursier de 2015, Pékin a failli fermer le marché des contrats à terme sur indices et a accusé les vendeurs à découvert d'être responsables de la crise.

PROBE

Les fonds quantiques en Chine ont dépassé 1,08 trillion de yuans (147,94 milliards de dollars) à la fin de 2021, doublant presque leur taille par rapport à l'année précédente, selon un rapport compilé par des institutions, y compris Huatai Securities. Parmi les plus grands fonds quantitatifs chinois figurent High-Flyer Quant Investment, Yanfu Investments LLC et Shanghai Minghong Investment Management Co.

Une meilleure compréhension des diverses stratégies quantiques pourrait amener les régulateurs à limiter celles qui contribuent à la volatilité du marché, a déclaré l'une des sources de courtage.

Les activités de vente à découvert des fonds quantiques pourraient également être prises entre deux feux, a-t-il ajouté.

"Les maisons de courtage en Chine sont plus disposées à prêter des titres aux quants pour la vente à découvert en raison de leur activité de négociation et des commissions qu'ils perçoivent. Mais c'est injuste pour les autres acteurs du marché qui ont difficilement accès aux prêts de titres", a déclaré Yuan Yuwei, gestionnaire de fonds chez Water Wisdom Asset Management.

L'enquête réglementaire n'en est qu'à ses débuts et aucune conclusion n'a été tirée, ont déclaré trois des sources.

DES PARIS À EFFET DE LEVIER

Les régulateurs ont également demandé des données sur l'accès direct au marché (DMA), ont indiqué les sources. Grâce à l'accès direct au marché, les fonds spéculatifs chinois peuvent emprunter de l'argent à des courtiers pour financer des paris à effet de levier. Pour emprunter un dollar, il suffit de déposer au moins 25 cents.

"Le DMA fait facilement sourciller car il implique un fort effet de levier et permet aux fonds quantiques de gagner beaucoup d'argent", a déclaré une source du secteur du courtage.

Une autre source de courtage a déclaré que la CSRC leur avait demandé de préciser l'importance de leur clientèle quantique et d'indiquer si le trading quantique avait eu un impact sur les marchés boursiers récents.

Yang Tingwu, vice-directeur général de la société de gestion d'actifs Tongheng Investment, est favorable à des règles plus strictes pour les fonds quantiques, car de nombreux quantiques chinois font des paris lucratifs sur des sociétés mal gérées en se basant sur des signaux de momentum plutôt que sur des données fondamentales.

La stratégie quantique est un outil neutre, mais "en Chine, elle est utilisée pour fournir des liquidités aux mauvais élèves", a-t-il déclaré, en faisant référence aux sociétés cotées en bourse dont la gouvernance est médiocre. (1 $ = 7,3002 yuans chinois renminbi) (Reportage de la salle de presse de Shanghai, édition de Shri Navaratnam)