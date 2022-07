La Chine exhorte les banques à accorder des prêts pour les projets immobiliers dans un contexte de boycott des prêts hypothécaires

Les remarques de la China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC) sont intervenues après qu'un nombre croissant d'acheteurs de maisons à travers la Chine ont menacé de ne plus effectuer leurs paiements hypothécaires pour des projets immobiliers bloqués, aggravant une crise immobilière qui a déjà frappé l'économie.

Les investisseurs ont continué à se débarrasser des actions bancaires chinoises ainsi que des actions et obligations des promoteurs, même après que le CBIRC ait promis jeudi de renforcer sa coordination avec les autres régulateurs pour "garantir la livraison des maisons".

Dans une interview accordée au journal officiel China Banking and Insurance New dimanche, le CBIRC a réitéré qu'il soutiendra les gouvernements locaux pour promouvoir la livraison des maisons, et s'est dit confiant qu'avec des efforts concertés, "toutes les difficultés et tous les problèmes seront correctement résolus."

Plus précisément, le régulateur a exhorté les banques à "assumer leur responsabilité sociale" et à participer activement à l'étude des plans visant à combler le déficit de financement, afin que la construction des projets immobiliers bloqués puisse reprendre rapidement et que les maisons puissent être livrées aux acheteurs en avance.

Il a également exhorté les banques à renforcer la communication avec les clients hypothécaires et à soutenir les acquisitions de projets immobiliers afin de contribuer à la stabilisation du marché immobilier.

En outre, l'organisme de surveillance a déclaré que les risques financiers dans la province de Liaoning, dans le nord-est du pays, ont augmenté récemment mais qu'ils étaient sous contrôle, et le gouvernement prendra des mesures pour prévenir les risques chez les petits créanciers chinois.