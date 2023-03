Un regard sur la journée à venir sur les marchés asiatiques par Jamie McGeever.

Les marchés asiatiques ouvriront probablement sur le devant de la scène lundi, après la hausse fulgurante de Wall street vendredi, mais une série de données économiques chinoises et les remarques du président de la Fed américaine Jerome Powell plus tard dans la semaine pourraient rapidement changer le sentiment.

Les décisions de politique monétaire de l'Australie et du Japon, respectivement mercredi et vendredi, seront également des événements qui feront bouger le marché. Mais avant cela, les investisseurs doivent digérer un déluge de titres en provenance de Chine ce week-end.

La session annuelle du Congrès national du peuple et les rapports du ministère des finances et du planificateur d'État - la Commission nationale du développement et de la réforme - ont exposé les grands objectifs et plans de Pékin pour l'année à venir.

En ce qui concerne l'économie, le gouvernement a déclaré qu'il viserait une croissance d'environ 5 % cette année, soit moins que l'objectif de 5,5 % de l'année dernière. Il prendra également des mesures pour minimiser les risques dans le secteur immobilier, intensifiera ses efforts pour rendre la Chine autonome en matière de technologie et la banque centrale apportera un soutien "énergique" au développement économique.

Plus important encore, Pékin a déclaré qu'elle augmenterait les dépenses de défense de 7,2 %, soit une hausse par rapport au taux d'augmentation de l'année dernière et une croissance supérieure à celle prévue du PIB, alors que le Premier ministre Li Keqiang a demandé aux forces armées de renforcer leur préparation au combat.

La vision macro, militaire et géopolitique de Pékin pour les 12 prochains mois, exposée ce week-end, intervient alors que les investisseurs obtiennent un meilleur aperçu de la façon dont la réouverture économique de la Chine progresse avec la publication des données de février sur le commerce, l'inflation, le crédit et les prêts cette semaine.

Les chiffres de l'inflation de la Corée du Sud, des Philippines, de la Thaïlande et de Taïwan cette semaine seront suivis de près par les investisseurs et les décideurs politiques. La Fed semblant sur le point de resserrer davantage sa politique, une nouvelle hausse du dollar pourrait intensifier les pressions inflationnistes alimentées par les devises en Asie.

L'attention se tournera vers le Japon plus tard dans la semaine, avec la publication des données du PIB du quatrième trimestre jeudi et la décision politique de la BOJ vendredi, la dernière sous le gouvernorat de Haruhiko Kuroda.

Les actions asiatiques ont généralement sous-performé leurs homologues américaines et mondiales ces dernières semaines, mais la question sous-jacente reste d'actualité : Combien de temps les marchés peuvent-ils tenir le coup - et la volatilité rester aussi faible - face à la flambée des rendements obligataires américains, des taux et des prévisions d'inflation ?

Les rendements obligataires mondiaux sont également en forte hausse. Quelque chose pourrait être sur le point de céder.

Voici trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés lundi :

- Le Congrès national du peuple de la Chine

- Inflation en Corée du Sud (février)

- Ventes au détail de la zone euro (janvier)