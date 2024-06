Certaines entreprises chinoises spécialisées dans les puces d'intelligence artificielle conçoivent actuellement des processeurs moins puissants afin de conserver l'accès à la production de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) face aux sanctions américaines, selon plusieurs sources.

Afin d'empêcher les militaires chinois de réaliser des percées dans le domaine de l'intelligence artificielle et des superordinateurs, Washington a imposé une série de contrôles à l'exportation sur les processeurs hautement sophistiqués d'entreprises comme Nvidia, mais aussi sur les fabricants de machines de production de puces, comme ASML et ASM International. Ces restrictions empêchent également TSMC - qui utilise des outils de fabrication de puces américains et européens - ainsi que d'autres fabricants de puces à l'étranger de prendre des commandes pour les produire.

La dernière série de contrôles à l'exportation imposés par les États-Unis en octobre dernier a révélé à quel point la capacité de production de puces avancées de la Chine est limitée et à quel point les entreprises chinoises de conception de puces d'IA sont dépendantes de TSMC, le plus grand fabricant de puces au monde, installé à Taiwan.

Deux grandes entreprises chinoises spécialisées dans les puces d'IA, MetaX et Enflame, ont soumis à TSMC, fin 2023, des modèles moins puissants de leurs puces afin de se conformer aux restrictions américaines, selon des sources obtenues par Reuters. Ces deux entreprises avaient auparavant vendu des puces comme étant comparables aux GPU de Nvidia.

Nvidia caracole en tête des performances sectorielles. SMIC sousperforme largement TSMC.

La Chine se fabrique un écosystème

La société MetaX, basée à Shanghai et fondée par d'anciens cadres d'AMD, a développé un produit déclassé appelé C280, après avoir épuisé son GPU le plus avancé, le C500, en Chine au début de l'année. TSMC a refusé de commenter les clients individuels. MetaX et Enflame sont toutes deux des "petits géants", c'est-à-dire de jeunes entreprises sélectionnées par les autorités chinoises pour leur potentiel dans des secteurs critiques, ce qui les rend éligibles au soutien de l'État.

Le mois dernier, MetaX a obtenu un financement du gouvernement pour un projet de développement d'une puce de formation à l'IA de haut niveau produite localement et a de nombreux projets de R&D et de fabrication dans toute la Chine. Enflame, qui compte Tencent parmi ses bailleur de fonds, vend ses puces à des entreprises publiques et a coopéré avec plusieurs gouvernements locaux dans le cadre de projets.

Huawei et SMIC en fers de lance

Outre le géant technologique Huawei, la Chine compte une cinquantaine de startups spécialisées dans les puces d'IA qui cherchent à concurrencer Nvidia, a estimé en décembre le directeur général de l'entreprise américaine, Jensen Huang.

Toutefois, certaines de ces entreprises se sont vu imposer directement des restrictions à l'exportation par les États-Unis et ne sont plus en mesure de faire appel à des fonderies à l'étranger, ce qui les met encore plus dans l'embarras en matière de production.

Les difficultés de production des start-ups chinoises spécialisées dans les puces d'IA devraient profiter davantage à Huawei, qui est en train de s'imposer face à Nvidia en Chine après que l'entreprise américaine a dû développer des puces plus faibles spécifiquement pour le marché chinois en raison des restrictions à l'exportation.

Depuis que les tensions technologiques avec les États-Unis se sont intensifiées en 2018, la Chine a redoublé d'efforts pour développer son autosuffisance en matière de puces, injectant des sommes colossales dans le secteur.

Le mois dernier, le gouvernement a annoncé la troisième itération de son Fonds d'investissement pour l'industrie des circuits intégrés en Chine, avec 48 milliards de dollars de financement pour l'industrie, ce qui porte le montant total fourni par le fonds depuis 2014 à plus de 100 milliards de dollars.

Le secteur a également bénéficié de fonds distincts de la part des gouvernements locaux et d'une série de subventions, notamment des allègements fiscaux et des prêts à faible taux d'intérêt.Mais alors que la Chine compte environ 44 fonderies, seule SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corp) est capable de produire de grands volumes de GPU très avancés. Et jusqu'à récemment, la capacité de production de SMIC à ce niveau était entièrement réservée à Huawei, selon les mêmes sources.

Les entreprises chinoises pénalisées par les sanctions

Huawei, dont l'accès à la fabrication de puces à l'étranger a été coupé en 2020 par les sanctions américaines, reste dans le collimateur des Etats-Unis. Washington affirme que l'entreprise constitue une menace pour la sécurité nationale des États-Unis, ce que l'entreprise nie.

SMIC aurait accepté cette année d'allouer une partie limitée de sa capacité de production à des entreprises chinoises spécialisées dans les puces d'intelligence artificielle qui avaient été directement sanctionnées par Washington et empêchées de produire à l'étranger.

L'une de ces entreprises est Cambricon, soutenue par Pékin, qui, selon les sources, est en difficulté depuis qu'elle a été frappée par les restrictions américaines à la fin de l'année 2022, parce qu'elle craignait de fournir la technologie des puces d'intelligence artificielle à l'armée chinoise.