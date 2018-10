Bourse de Paris : La Chine fait tanguer le luxe 0 0 04/10/2018 | 12:31 Envoyer par e-mail :

Résultat ? -4,9% pour

Ca tangue sérieusement en bourse pour les valeurs du luxe. En cause, des rumeurs propagées sur les réseaux sociaux chinois selon lesquelles les autorités de Pékin pourraient se montrer plus sévères à l'encontre des produits que ramènent de voyage leurs compatriotes. La consommation de produits de luxe par les touristes chinois alimente en effet largement la croissance des grandes maisons.Résultat ? -4,9% pour Kering , -4% pour Burberry , -3,3% pour LVMH ou -3% pour Moncler en milieu de journée. Les valeurs liées à la consommation sont elles aussi secouées, à l'image d'un L'Oréal qui perd -2,4%. La baisse du compartiment, le plus lourd du CAC40, contribue à faire recule l'indice parisien de 1% en séance. A ce stade, rien n'a été confirmé ni infirmé. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BURBERRY GROUP -3.99% 1947 13.17% CAC 40 -1.04% 5434.53 2.92% KERING -5.17% 438.8 17.71% L'ORÉAL -2.45% 202.9 12.46% LVMH MOËT HENNESSY VUITTON SE -3.75% 291.45 23.37% MONCLER -0.80% 38.31 46.89%

