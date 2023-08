La banque centrale chinoise a fixé le point médian du yuan à son plus bas niveau en six semaines par rapport au dollar jeudi, mais les orientations officielles sont restées bien plus fortes que les projections du marché.

La Banque populaire de Chine (PBOC) a fixé le taux médian, autour duquel le yuan est autorisé à s'échanger dans une bande de 2%, à 7,2076 pour un dollar avant l'ouverture du marché, soit 90 pips de moins que le taux précédent de 7,1986, le plus faible depuis le 6 juillet.

Cependant, le cours le plus faible a été bien plus élevé que les projections du marché, selon les traders et les analystes. Il était 971 pips plus ferme que l'estimation de Reuters de 7,3047, l'écart le plus important dans ce cycle actuel de dépréciation du yuan.

Les participants au marché considèrent généralement le point médian plus ferme que prévu comme un signe officiel de la gêne croissante des autorités face à la faiblesse du yuan.