Les dernières données sur les tendances économiques et démographiques en Chine sont remarquables. Elles mettent en évidence les immenses défis à long terme qui nous attendent et ramènent le profil de croissance de la deuxième économie mondiale à l'époque insulaire des années 1970.

Si l'on exclut le choc de la pandémie de 2020, la croissance nominale du PIB chinois a ralenti l'année dernière pour atteindre son niveau le plus bas depuis que Mao Zedong a dirigé le pays au milieu des années 1970, selon certaines estimations.

Les chiffres officiels montrent également que la population chinoise a diminué pour la deuxième année consécutive, et plus de deux fois plus vite que le déclin de 2022, qui était le premier depuis 1961, lors de la Grande Famine.

S'il est vrai que la morosité des investisseurs mondiaux à l'égard de la Chine est excessive, l'un des taux de croissance nominale du PIB les plus bas et le déclin démographique le plus rapide depuis des décennies constituent de puissants contrepoints.

Les analystes de la Deutsche Bank estiment que la croissance nominale du PIB n'a été que de 4,2 % l'année dernière. Si l'on met de côté l'année 2020, il s'agirait de la croissance nominale annuelle la plus faible depuis 1976, l'année de la mort de Mao.

Bien sûr, l'économie chinoise d'aujourd'hui est méconnaissable par rapport à celle du milieu des années 1970, en termes de composition, de taille et d'importance pour l'économie mondiale. Mais il s'agit là d'un repère.

Le calcul de la croissance nominale est une science inexacte car il dépend du "déflateur" utilisé. La croissance du PIB est généralement mesurée en termes corrigés de l'inflation, de sorte qu'une lecture nominale nécessite l'ajout d'une mesure de l'inflation.

Ou, dans le cas de la Chine, il faut soustraire un taux de déflation.

Les chiffres officiels de la population montrent que le taux de natalité en Chine a atteint un niveau record l'année dernière et que la population a diminué de 2,08 millions, soit 0,15 %, pour atteindre 1,409 milliard d'habitants.

Il n'y a pas de lien immédiat ou clair entre le taux de croissance nominal de l'année dernière et l'évolution plus lente de la population. Mais de nombreux investisseurs - étrangers et nationaux - y verront des raisons de se montrer prudents à l'égard de China Inc.

Jim Reid, de la Deutsche Bank, se demande si la Chine n'est pas en train d'établir une "nouvelle normalité" en matière de PIB nominal.

Il note que le PIB nominal a augmenté en moyenne de 15,5 % par an dans les années 1980, puis de 18,5 % dans les années 1990, avant de redescendre à 14,5 % dans les années 2000 et de ralentir encore à 11,0 % dans les années 2010. La décennie actuelle est en passe d'atteindre une moyenne de 6,2 % d'ici la fin de l'année.

"Un grand changement pour la Chine et pour le monde", a écrit M. Reid mercredi.

LES VALEURS SOMBRENT

D'autres estimations de la croissance du PIB nominal sont légèrement plus élevées, mais brossent un tableau similaire. Les économistes de la Société Générale, par exemple, estiment qu'elle s'est ralentie à 4,6 % l'année dernière.

Les perspectives politiques sont également intrigantes. Les chiffres annuels des États-Unis et du Japon n'ont pas encore été publiés, mais il est probable que la croissance nominale de la Chine l'année dernière ait été inférieure à celle de ses deux principaux adversaires économiques.

Selon les estimations de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la croissance nominale du PIB de la Chine a été inférieure à celle du Japon pour la première fois depuis au moins 30 ans, soit 5,2 % contre 5,3 %.

Les taux de croissance nominaux sont moins cités car ils ne tiennent pas compte de l'inflation ou de la déflation. Les gouvernements, les entreprises, les économistes et les investisseurs les utilisent pour établir et mesurer les budgets, les recettes fiscales, les accords salariaux, les ratios d'endettement, les bénéfices et d'autres indicateurs financiers clés.

Du point de vue de la croissance, la diminution de la population est un véritable casse-tête pour les décideurs politiques. Cela signifie qu'il y a moins de personnes produisant des biens et des services, moins de personnes demandant ces biens et services, et moins de personnes contribuant aux recettes fiscales dont Pékin a besoin pour soutenir une population vieillissante.

Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que les investisseurs se désintéressent de la Chine, retirent leur argent et se demandent s'ils reviendront.

Les actions chinoises ont atteint leur plus bas niveau depuis cinq ans et sont à la traîne de leurs homologues mondiales depuis des années. Prenez les trois dernières années : le S&P 500 et le Nikkei japonais ont tous deux augmenté d'environ 25 %, le MSCI World a progressé de près de 10 %, tandis que le CSI 300 chinois a chuté de 40 %.

Il n'est donc pas étonnant que le premier ministre chinois Li Qiang ait récemment lancé une offensive de charme à l'échelle mondiale, notamment en organisant un déjeuner à Davos avec les titans américains de la finance Jamie Dimon, Steve Schwarzman et d'autres, afin de convaincre le monde que la Chine est prête à faire des affaires.

Avant même de prendre en compte les aspects politiques, il se peut que la vente n'ait pas été facile.

Un sondage Reuters réalisé auprès d'économistes prévoit une croissance du PIB réel de 4,6 % cette année et une inflation de l'IPC de 1,0 %. Mais si les pressions déflationnistes persistent - les prix à la production baissent en glissement annuel depuis octobre 2022 - la croissance du PIB nominal pourrait encore se contracter.

Les économistes de Barclays sont en dessous du consensus avec une prévision de 4,4 %, mais ils ont écrit cette semaine : "Les risques liés à nos prévisions inférieures au consensus restent également orientés à la baisse.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters).