La Chine inaugure son ambassade en République dominicaine

SAINT-DOMINGUE, 21 septembre (Reuters) - Le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, a inauguré vendredi l'ambassade de Chine en République dominicaine, dans la foulée de la rupture des liens entre ce pays des Caraïbes et Taïwan, intervenue au mois de mai.

"Nous assistons à une avancée historique", a estimé Wang Yi dans un discours retransmis par la télévision chinoise.

En plus de la République dominicaine, deux autres pays de la région, le Panama et le Salvador, ont cessé, au cours des deux dernières années, de reconnaître Taïwan.

Ces décisions préoccupent Washington, qui voit se réduire le nombre de pays ayant encore des relations diplomatiques avec Taipei, que soutiennent les Etats-Unis.

Taïwan n'entretient plus des relations diplomatiques en bonne et due forme qu'avec 17 pays, qui sont presque tous de petits Etats d'Amérique centrale et du Pacifique, comme par exemple Belize et Nauru.

A Saint-Domingue, Wang Yi a souligné que la République dominicaine était le plus important partenaire commercial de la Chine en mer des Caraïbes.

"L'économie chinoise en plein développement et l'expansion de son marché ont apporté de réels profits à la République dominicaine", a-t-il dit.

Wang Yi doit se rendre aussi en visite au Guyana et au Suriname, en Amérique du Sud, avant d'aller à New York pour l'Assemblée générale des Nations unies. (Jorge Pineda; Eric Faye pour le service français)