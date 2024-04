La Chine a invité le ministre ougandais de l'énergie à Pékin pour discuter de l'oléoduc de 5 milliards de dollars du pays d'Afrique de l'Est, a déclaré la présidence ougandaise vendredi.

Ce développement pourrait marquer une percée dans les efforts de l'Ouganda pour courtiser les financiers chinois afin de financer l'oléoduc, dont le pays a besoin pour commencer la production de brut à partir des gisements de pétrole découverts en 2006.

Le financement chinois potentiel est considéré comme essentiel après que les banques occidentales ont refusé de financer l'oléoduc sous la pression des écologistes qui ont déclaré que le projet augmenterait les émissions de carbone au niveau mondial.

L'envoyé spécial de la Chine pour les affaires de la Corne de l'Afrique, Xue Bing, a remis un message au président Yoweri Museveni jeudi, dans lequel le président chinois Xi Jinping a exprimé son soutien à l'oléoduc de 1 445 km (898 miles), a déclaré le bureau de M. Museveni.

"Les institutions financières chinoises sont ouvertes aux discussions sur le projet et ont invité Mme Ruth Nankabirwa, ministre de l'énergie et du développement minéral, à se rendre en Chine pour de plus amples discussions", a déclaré le bureau de M. Museveni.

L'oléoduc est-africain (EACOP) partira des gisements de pétrole situés dans l'ouest de l'Ouganda, pays enclavé, et aboutira au port de Tanga, sur la côte tanzanienne de l'océan Indien.

"Je soutiens pleinement l'EACOP. Je pense qu'il favorisera le développement socio-économique de la région", a déclaré M. Xi dans sa lettre, citée par le bureau de M. Museveni.

Des discussions avaient déjà eu lieu entre l'Ouganda et l'agence chinoise de crédit à l'exportation SINOSURE en vue d'un éventuel financement, mais plusieurs échéances pour la conclusion de ces pourparlers étaient passées sans qu'une solution ne soit trouvée.

La construction de l'oléoduc, qui sera chauffé à l'électricité pour maintenir le flux de pétrole, a commencé par le transport de tuyaux et d'autres matériaux vers des sites en Tanzanie et en Ouganda.

Une usine d'isolation thermique destinée à isoler les tuyaux avant leur pose est entrée en service à la fin du mois de mars.