Les autorités chinoises de régulation financière ont invité certains des plus grands investisseurs mondiaux à un rare symposium la semaine prochaine, selon trois sources, afin d'encourager les étrangers à continuer d'investir dans la deuxième économie mondiale malgré sa récente faiblesse et la montée des tensions géopolitiques.

La réunion de vendredi prochain à Pékin se concentrera sur la situation actuelle des sociétés d'investissement libellées en dollars américains en Chine et sur les principaux problèmes et défis auxquels elles sont confrontées, selon les sources qui ont une connaissance directe de la question et les documents d'invitation examinés par Reuters.

Cette réunion intervient à un moment où les investisseurs et les banques du monde entier avertissent que la confiance dans les perspectives économiques de la Chine est en train de s'effriter. La reprise post-pandémique s'essouffle rapidement et les relations sino-américaines sont au plus bas sur les questions de sécurité nationale, notamment Taiwan, les interdictions américaines d'exporter des technologies de pointe et les politiques industrielles menées par l'État chinois.

Une telle réunion, avec un ordre du jour précis pour discuter des défis auxquels sont confrontés les gestionnaires de fonds internationaux investissant en Chine, est rare, ont déclaré les trois sources, et reflète la volonté de Pékin de renforcer la confiance des investisseurs étrangers.

D'importants gestionnaires de fonds étrangers et nationaux, tels que des sociétés de capital-investissement (PE), connues sous le nom de "general partners" (GP), et leurs investisseurs ou "limited partners" (LPs), y compris des fonds souverains et des fonds de pension, devraient participer à la réunion, ont déclaré les sources.

Ils seront également encouragés à faire des suggestions pour aider à relever les défis auxquels leurs entreprises sont confrontées en Chine et à partager leurs perspectives sur l'économie, selon les sources et les documents.

Les fonds mondiaux qui participeront à la réunion enverront probablement leurs cadres supérieurs basés en Chine, ont ajouté les sources.

Les trois sources se sont exprimées sous le couvert de l'anonymat, car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias.

Plombée par les mesures strictes du COVID, l'économie chinoise n'a progressé que de 3 % en 2022, l'un de ses pires résultats depuis des décennies. Elle a rebondi au début de l'année après la levée brutale des restrictions, mais l'élan s'est nettement essoufflé depuis, tandis que l'incertitude politique et les tensions entre la Chine, les États-Unis et d'autres puissances occidentales se sont accrues.

La réunion intervient également au moment où certaines sociétés de capital-investissement et leurs investisseurs repensent leurs stratégies en Chine après des années de répression brutale contre les entreprises privées telles que les sociétés technologiques, qui ont jeté une ombre sur les perspectives de rendement des investisseurs en capital-investissement et réduit les opportunités d'investissement, selon des sources distinctes qui se sont confiées à Reuters.

Le troisième fonds de pension du Canada, le Régime de retraite des enseignants de l'Ontario (RREO), a déclaré en janvier qu'il suspendait ses futurs investissements directs dans des actifs privés en Chine.

Fang Xinghai, vice-président de la China Securities Regulatory Commission (CSRC), l'autorité de régulation des marchés financiers du pays, s'adressera aux participants, selon deux des sources.

La CSRC n'a pas répondu immédiatement aux questions posées par Reuters vendredi.

La réunion est organisée par l'AMAC (Asset Management Association of China), l'autorité chinoise de régulation des fonds d'investissement. L'AMAC n'a pas répondu immédiatement aux questions de Reuters.

Après des mois de données économiques décevantes, l'indice MSCI des actions chinoises a reculé de 2 % sur l'année, alors que les actions mondiales ont progressé de 15 %, tandis que le yuan oscille à son plus bas niveau depuis huit mois, ce qui a poussé certains investisseurs à mettre un terme à leurs stratégies en Chine.

La collecte de fonds en dollars américains par les sociétés de capital-risque et de capital-investissement axées sur la Chine a également connu cette année son premier semestre le plus faible de la dernière décennie, selon les données de l'observateur du secteur Preqin.

Les sociétés de capital-risque et de capital-investissement axées sur la Chine n'ont levé que 5,5 milliards de dollars de fonds libellés en dollars américains au cours du premier semestre de l'année, selon les données de Preqin, ce qui est bien loin du sommet de 27,6 milliards de dollars atteint au cours de la même période en 2021.

Le symposium fait également suite aux signaux émis par les autorités la semaine dernière, selon lesquels une répression qui a commencé fin 2020 sur le secteur de la technologie s'est terminée par des amendes infligées à Ant Group et Tencent.

Dans un autre signal fort indiquant que la répression est terminée, le premier ministre Li Qiang a rencontré mercredi des entreprises telles que l'unité cloud d'Alibaba et Meituan, et les a exhortées à faire davantage pour soutenir l'économie chinoise.