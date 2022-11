La Chine laisse les repères de prêt inchangés, se méfiant de la faiblesse du yuan

Le taux préférentiel des prêts (LPR), que les banques facturent normalement à leurs meilleurs clients, est calculé chaque mois après que 18 banques commerciales désignées aient soumis des propositions de taux à la Banque populaire de Chine (PBOC).

Dans un sondage réalisé cette semaine auprès de 22 observateurs du marché, tous les participants ont prédit qu'aucun changement ne serait apporté au LPR à un an. Cependant, cinq participants, soit 23 %, s'attendaient à une réduction de la durée de cinq ans.

La plupart des prêts nouveaux et en cours en Chine sont basés sur le LPR à un an, qui s'élève à 3,65 %. Le taux à cinq ans influence la tarification des prêts hypothécaires et se situe actuellement à 4,30 %. La Chine a réduit les deux LPR pour la dernière fois en août afin de relancer l'économie.

"Nous nous attendons à ce que le LPR à un an reste inchangé à 3,65 %, car la PBOC a maintenu le taux de la facilité de prêt à moyen terme (MLF) inchangé en novembre", ont déclaré les analystes de Barclays dans une note.

La banque centrale a partiellement renouvelé les prêts MLF arrivant à échéance en début de semaine et a maintenu le taux d'intérêt inchangé pour le troisième mois consécutif, ce qui suggère que les décideurs politiques restent prudents et ne veulent pas aggraver la faiblesse du yuan en assouplissant les conditions monétaires.

Les autorités cherchent à soutenir la croissance économique sans déclencher l'instabilité financière. Abaisser les taux d'intérêt pour soutenir l'économie qui ralentit pourrait élargir davantage la politique monétaire de la Chine par rapport aux grandes économies, notamment les États-Unis, ce qui pourrait encourager les sorties de capitaux.

Le yuan a déjà perdu environ 11 % par rapport au dollar cette année et semble prêt pour la plus grande perte annuelle depuis 1994.

Le taux MLF sert de guide au LPR et les marchés utilisent principalement le taux à moyen terme comme précurseur de toute modification des repères de prêt.

Pourtant, certains traders et analystes s'attendent à des mesures officielles supplémentaires pour sauver le secteur immobilier en difficulté en abaissant le taux de référence des prêts hypothécaires afin de relancer la demande de logements.

"Une réduction du LPR à cinq ans sera perçue comme un signal encourageant pour soutenir le secteur immobilier", a déclaré Ken Cheung, stratège en chef pour les devises asiatiques à la Mizuho Bank.

"Dans l'ensemble, les mesures gouvernementales devraient contribuer à atténuer immédiatement les risques de solvabilité et de liquidité pour les promoteurs, mais il faudra encore du temps pour inverser la tendance à la baisse du secteur immobilier et le développement du marché immobilier est loin d'être certain."