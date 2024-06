La Chine a laissé inchangés les taux d'intérêt de référence lors de la fixation mensuelle jeudi, conformément aux attentes du marché.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Les fixations mensuelles stables des LPR soulignent que les efforts d'assouplissement monétaire de Pékin continuent d'être limités par le rétrécissement des marges de taux d'intérêt et l'affaiblissement de la monnaie, malgré une série de données récentes montrant qu'un soutien supplémentaire est nécessaire pour consolider une reprise économique inégale.

PAR LES CHIFFRES

Le taux préférentiel de prêt à un an a été maintenu à 3,45%, tandis que le taux préférentiel de prêt à cinq ans est resté inchangé à 3,95%.

Dans une enquête Reuters menée cette semaine auprès de 30 acteurs du marché, 21 d'entre eux, soit 70 % de l'ensemble des personnes interrogées, s'attendaient à ce que les deux taux restent inchangés.

Les prix des logements neufs en Chine ont chuté en mai au rythme le plus rapide depuis plus de 9 ans et demi, selon des données officielles publiées lundi, le secteur de l'immobilier étant déprimé malgré les efforts du gouvernement pour freiner l'offre excédentaire et soutenir les promoteurs criblés de dettes.

Les nouveaux prêts bancaires en Chine ont rebondi beaucoup moins que prévu en mai et certains indicateurs monétaires clés ont atteint des niveaux records, suggérant que la deuxième économie mondiale a encore du mal à accélérer le rythme de la reprise.

CONTEXTE

La plupart des nouveaux prêts et des prêts en cours en Chine sont basés sur le LPR à un an, tandis que le taux à cinq ans influence la tarification des prêts hypothécaires.

Le LPR à cinq ans a été abaissé de 25 points de base en février pour soutenir le marché de l'immobilier.

Financial News, un journal soutenu par la banque centrale, a déclaré dans un commentaire cette semaine que la Chine dispose encore d'une marge de manœuvre pour abaisser les taux d'intérêt, mais que sa capacité à ajuster la politique monétaire est confrontée à des contraintes internes et externes.