PEKIN, 10 juillet (Reuters) - La Chine va enquêter à son tour sur les procédures lancées par l'Union Européenne (UE) contre les entreprises chinoises afin de déterminer si elles constituent des "barrières commerciales", a déclaré mercredi le ministère chinois du Commerce.

Cette enquête fait suite à une plainte formulée le mois dernier par la Chambre de commerce chinoise dédiée à l'import et l'export de machines et de produits électroniques.

La chambre, selon le ministère du Commerce, souhaiterait déterminer si les entreprises chinoises ont perdu des parts de marché dans l'UE après l'annonce des enquêtes de Bruxelles.

Les enquêtes de Bruxelles "ont compliqué l'entrée des biens ou des services chinois dans les marchés européens (…) et ont détérioré la compétitivité des entreprises chinoises, ce qui constitue des barrières commerciales", a déclaré la chambre dans sa demande.

L'enquête chinoise durera du 10 juillet au 10 janvier 2025 et pourra être prolongée jusqu'au 10 avril 2025, a déclaré le ministère.

Dans son communiqué, le ministère évoque les locomotives, les équipements photovoltaïques, l'éolien et des équipements de sécurité, mais ne fait pas état de l'enquête antidumping de la Commission européenne sur les voitures électriques fabriquées en Chine, qui s'est achevée en juin, et a mené au relèvement des droits de douane pouvant aller jusqu'à 37,6%. (Reportage Joe Cash, Ethan Wang et Albee Zhang ; version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)