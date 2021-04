La Chine lance la construction de son cinquième site de lancement de fusées

PÉKIN, 8 avril (Reuters) - Une ville portuaire de l'est de la Chine a lancé un plan ambitieux pour construire le cinquième site de lancement de fusées du pays, dans le cadre d'un objectif à plus long terme visant à renforcer les infrastructures spatiales afin de répondre à la demande du boom attendu des missions commerciales.

Une société d'ingénierie de la province orientale du Zhejiang a remporté un appel d'offres le 1er avril pour la construction d'une rampe de lancement dans la ville de Ningbo.

Dans le cadre des plans d'infrastructure du gouvernement du Zhejiang pour 2021-2025, Ningbo investira 20 milliards de yuans (2,6 milliards d'euros) dans un centre de lancement de fusées dans le comté de Xiangshan. Ce centre sera capable de lancer 100 missions par an.

Selon les médias, le comté de Xiangshan bénéficie d'une latitude favorable aux lancements de fusées, comparable à celle de Cap Canaveral, où se trouve le centre spatial Kennedy en Floride.

La Chine a lancé 39 missions spatiales en 2020, dont une sonde non habitée vers Mars, et devrait procéder à plus de 40 lancements cette année, selon les médias d'État. (Ryan Woo, Lusha Zhang et Liangping Gao; version française Camille Raynaud)