La Chine a lancé sa première ligne ferroviaire à grande vitesse qui traversera plusieurs baies et longera la côte de la province du Fujian (sud-est) près du détroit de Taiwan, ont rapporté jeudi les médias d'Etat.

Un train à grande vitesse a quitté Fuzhou, la capitale de la province du Fujian, dans l'est de la Chine, jeudi matin, pour inaugurer la ligne ferroviaire Fuzhou-Xiamen-Zhangzhou, longue de 277 km (172 miles), a rapporté Xinhua.

Il s'agit de la première ligne rapide de Chine traversant la mer, avec des trains à grande vitesse qui circuleront sur des ponts traversant trois baies côtières et atteindront des vitesses maximales de 350 km par heure (218 mph), ont indiqué les médias d'État, citant China State Railway Group Co Ltd, l'opérateur ferroviaire du pays.

Le temps de trajet entre Fuzhou et Xiamen, centre économique et destination touristique populaire, sera inférieur à une heure.

Le projet ferroviaire a été conçu par China Railway Siyuan Survey and Design Group Co Ltd. En 2022, la Chine disposera de 42 000 km de voies ferrées à grande vitesse opérationnelles, et la longueur des voies ferrées à grande vitesse fonctionnant régulièrement à 350 km à l'heure approchait les 3 200 km en juin 2022.

La Chine a récemment annoncé les détails de son plan visant à transformer le Fujian en une zone de développement intégré avec Taïwan, qui se trouve en face de la province.

La Chine espère que cette liaison améliorera les possibilités d'investissement et facilitera les déplacements.

Un représentant du gouvernement chinois a déclaré qu'un réseau de transport multidimensionnel intégré avait été construit à Fujian, ce qui "rendra techniquement possible la construction d'un passage de transport à grande vitesse reliant la province à Taïwan", selon les médias d'État.

Par ailleurs, la Chine a dévoilé en début de semaine sa première ligne commerciale de monorail suspendu à Wuhan, la capitale de la province de Hubei.

Le monorail, d'une longueur de 10,5 km, est entièrement automatisé et ne nécessite une intervention humaine qu'en cas d'urgence, a rapporté le China Daily.