La Chine va "contrôler strictement" l'approbation et la taille des nouveaux projets de transformation du charbon en produits chimiques, les autorités donnant la priorité au renforcement de l'approvisionnement en charbon des centrales électriques, selon une déclaration publiée jeudi par le planificateur d'État.

La transformation du charbon en produits chimiques utilise le charbon comme matière première pour créer une variété de produits chimiques industriels, tels que l'ammoniac synthétique et le polyester.

La politique d'ajout de 20 millions de tonnes de nouvelles capacités de traitement chimique du charbon dans les zones dites de démonstration du précédent 13e plan quinquennal ne sera pas non plus poursuivie, selon la déclaration de la Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC).

"La priorité doit être donnée à l'achèvement de la tâche du pays consistant à assurer l'approvisionnement en charbon pour la production d'électricité et le chauffage", indique le communiqué, réitérant l'engagement antérieur de Pékin d'utiliser le charbon pour soutenir les ambitions du pays en matière de sécurité énergétique.

Le communiqué précise que les restrictions sur les nouvelles capacités de production ne s'appliquent pas aux secteurs de la transformation du charbon en pétrole ou en gaz. Les mesures visent donc la transformation du charbon en aval, c'est-à-dire la transformation pétrochimique non combustible.

Un certain nombre de projets de ce type ont été construits dans des provinces riches en charbon, telles que Shaanxi et la Mongolie intérieure, et de grands acteurs du secteur de l'énergie, dont Sinopec, sont entrés dans le secteur afin d'étendre la chaîne de valeur du charbon.

Outre les préoccupations liées à l'approvisionnement en charbon des centrales électriques et à la sécurité énergétique, cette initiative intervient dans un contexte d'augmentation significative de la capacité de raffinage pétrochimique de la Chine, ce qui signifie qu'elle est davantage en mesure de s'approvisionner en produits issus de la transformation chimique du charbon dans d'autres pays. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la Chine devrait représenter plus de la moitié de la croissance de la capacité mondiale de traitement pétrochimique entre 2023 et 2030.