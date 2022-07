La Chine lutte contre les poussées de COVID sur plusieurs fronts, notamment à Shanghai

La charge globale de cas est restée faible par rapport aux normes mondiales, avec un peu plus de 300 infections locales quotidiennes, mais toute nouvelle augmentation potentielle dans les villes clés pourrait appeler à un retour des mesures strictes dans le cadre de la politique chinoise de "COVID zéro dynamique" et entamer la confiance dans la reprise économique du pays.

Shanghai, qui a levé son confinement de deux mois début juin, teste tous les résidents de neuf de ses 16 districts de mardi à jeudi, ainsi que ceux de certaines parties de trois autres districts.

Elle a également suspendu les opérations dans les salles de karaoké, suite à des cas liés à un salon KTV, mais la réouverture progressive des cinémas et des salles de spectacle à partir de vendredi se poursuivra, a déclaré Jin Lei, un responsable de l'autorité culturelle et touristique de Shanghai, lors d'un point presse mercredi.

"Plusieurs régions chinoises sont confrontées à des épidémies locales et des infections sont apparues au niveau des communautés à Shanghai, auxquelles nous devons accorder une grande importance", a prévenu Zhao Dandan, responsable de la santé à Shanghai, lors du point de presse.

"Il ne faut pas se relâcher", a déclaré Zhao.

Le centre financier d'environ 25 millions d'habitants a signalé 24 infections transmises par voie domestique mardi, selon des données officielles publiées mercredi, contre huit le jour précédent.

DES GROUPES EN DÉVELOPPEMENT

La capitale chinoise, Pékin, qui a détecté six cas locaux mardi après trois le jour précédent, a exhorté mercredi les centres de transport et les hôtels à appliquer strictement des mesures préventives telles que la vérification de la température corporelle des visiteurs et de leurs preuves de résultats négatifs aux tests.

Dans la province orientale d'Anhui, où plus d'un million d'habitants de petites villes sont sous confinement, le nombre de cas a légèrement diminué mardi, passant de 231 à 222, mais représente toujours la majorité des infections quotidiennes en Chine continentale.

À partir de mercredi, la ville de Xian, dans le nord-ouest du pays, a activé une suspension de sept jours des activités dans divers lieux de divertissement, des repas dans les restaurants et des grands événements. La ville, qui compte une population de 13 millions d'habitants, a signalé 11 infections locales pour le 5 juillet, contre neuf un jour plus tôt.

La Chine a signalé un total de 353 infections transmises localement le 5 juillet sur le continent, dont 112 cas asymptomatiques et 241 cas symptomatiques, a indiqué mercredi la Commission nationale de la santé.

Il n'y a pas eu de nouveau décès, comme le jour précédent, ce qui maintient le nombre de décès de la nation à 5 226.

À la date de mardi, la Chine avait confirmé 226 176 cas présentant des symptômes, y compris les cas locaux et ceux découverts chez les voyageurs internationaux.