* L'Ukraine dresse une liste d'entreprises considérées comme contribuant à la guerre contre la Russie

* La liste noire comprend 14 entreprises chinoises et quelques entreprises occidentales

* Pékin estime que cette liste pourrait nuire aux relations avec Kiev, selon deux sources

* La Chine reste le principal consommateur de céréales et de minerai de fer ukrainiens

* La liste noire n'a pas d'implications légales pour les entreprises qui y figurent

KYIV, 1er février (Reuters) - La Chine a fait savoir à l'Ukraine que leurs relations bilatérales pourraient pâtir de la désignation par Kiev de plus d'une douzaine d'entreprises chinoises comme "sponsors internationaux de la guerre", ont déclaré à Reuters deux sources ukrainiennes de haut rang au fait de l'affaire.

L'avertissement a été communiqué à l'Ukraine le mois dernier lors d'une réunion entre l'ambassadeur de Chine à Kiev et de hauts responsables du gouvernement ukrainien, ont déclaré les sources, qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat en raison du caractère sensible de la question.

Le ministère chinois des affaires étrangères, l'ambassade de Chine à Kiev et le ministère ukrainien des affaires étrangères n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Pékin entretient des liens étroits avec Moscou et s'est abstenu de critiquer l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais a également déclaré que la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays devaient être respectées. Elle a proposé sa médiation dans la guerre.

L'Ukraine a dressé une liste de 48 entreprises dans le monde, dont 14 en Chine, en tant que "parrains internationaux de la guerre" dont les activités commerciales, selon elle, aident ou contribuent indirectement aux efforts de guerre de la Russie.

"L'ambassadeur a déclaré que tout cela (la situation de la liste noire) pourrait avoir un impact négatif sur nos relations", a déclaré l'une des sources.

La source a ajouté que la Chine n'avait pas fixé de conditions ou de "cadres temporaires" pour l'Ukraine en conséquence, mais qu'elle avait simplement exprimé son point de vue sur la liste.

La seconde source a suggéré que Pékin pourrait lier la question aux achats chinois de céréales ukrainiennes.

Avant l'invasion totale de la Russie le 24 février 2022, la Chine était le principal partenaire commercial de l'Ukraine et elle reste un important consommateur de céréales, d'huile de tournesol et de minerai de fer ukrainiens.

La liste noire, qui n'a pas d'implications juridiques pour les entreprises qu'elle inclut, s'oppose à ce qu'elle décrit comme une coopération étendue entre les entreprises chinoises et russes dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, la principale source de revenus de Moscou.

Elle présente les géants chinois de l'énergie China National Petroleum Corporation (CNPC), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) et China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).

Sinopec et CNOOC n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. CNPC a déclaré que la liste n'était pas nouvelle.

UN "OUTIL DE RÉPUTATION

L'Agence nationale ukrainienne pour la prévention de la corruption décrit la liste noire comme un "puissant outil de réputation pour obtenir la bienveillance des éléments des chaînes d'approvisionnement mondiales (et) le retrait des entreprises internationales de la Russie".

Bien que la Chine soit largement considérée comme un allié du Kremlin, l'Ukraine a veillé à ne pas irriter la deuxième économie mondiale tout au long de la guerre qui l'oppose à Moscou, et elle a appelé à plusieurs reprises Pékin à se joindre aux efforts diplomatiques de Kiev en faveur de la paix.

L'Ukraine a présenté son projet de paix lors d'une série de réunions internationales de haut niveau. La Chine a participé à l'une de ces réunions à Djeddah l'année dernière, mais elle s'est abstenue depuis.

La Chine était la principale destination des exportations de denrées alimentaires ukrainiennes expédiées dans le cadre d'un corridor céréalier mis en place sous l'égide des Nations unies après l'invasion russe, mais aujourd'hui disparu. Elle représentait environ 7,9 millions de tonnes métriques sur un total de 30 millions de tonnes transportées par cet itinéraire.

Selon les données du gouvernement, quelque 30 % des exportations maritimes de l'Ukraine, notamment des denrées alimentaires, des métaux et des minerais, ont été expédiées vers la Chine dans le cadre du nouveau corridor maritime de la mer Noire établi par Kiev en août dernier.

Avec 14 entreprises, la Chine est le pays qui compte le plus grand nombre d'entreprises sur la liste noire, suivie des États-Unis, de la France et de l'Allemagne, qui en comptent respectivement huit, quatre et quatre.

La Chine a déclaré mardi que le vice-ministre chinois des affaires étrangères, Sun Weidong, avait rencontré l'ambassadeur d'Ukraine à Pékin et échangé des points de vue sur des questions d'intérêt commun, et que M. Sun avait déclaré que les deux pays devaient se respecter et se traiter sincèrement. (Reportage de Tom Balmforth et Pavel Polityuk ; reportages complémentaires de Liz Lee et Andrew Hayley à Pékin ; rédaction de Mike Collett-White et Gareth Jones)