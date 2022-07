La Chine met en garde un général américain contre des "provocations arbitraires".

Les deux plus grandes économies du monde sont à couteaux tirés sur une série de questions litigieuses, du statut de Taïwan revendiqué par la Chine à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, en passant par une lutte d'influence plus large en Asie-Pacifique.

Le Pentagone a déclaré que le général de l'armée américaine Mark Milley, président des chefs d'état-major interarmées, s'était entretenu avec le chef du département d'état-major interarmées de la Chine, le général Li Zuocheng.

"Le général Milley a discuté de la nécessité de gérer la concurrence de manière responsable et de maintenir des lignes de communication ouvertes", a déclaré le porte-parole de Milley dans un communiqué.

"Le Gen. Milley a souligné l'importance pour l'Armée populaire de libération de s'engager dans un dialogue de fond sur l'amélioration des communications de crise et la réduction des risques stratégiques. L'appel a également inclus une discussion productive sur un certain nombre de questions de sécurité régionale et mondiale."

Le ministère chinois de la Défense a cité Li comme ayant déclaré que les deux armées devraient maintenir le respect mutuel et l'objectivité, renforcer davantage le dialogue, contrôler les risques et promouvoir la coopération, "plutôt que de créer délibérément une confrontation et de provoquer des incidents."

La Chine n'a pas de place pour les compromis ou les concessions sur les questions liées à ses intérêts fondamentaux, a ajouté Li.

"Si quelqu'un provoque arbitrairement, il sera inévitablement confronté à une contre-attaque ferme de la part du peuple chinois."

Li a également réitéré son appel aux Etats-Unis pour qu'ils cessent leurs relations militaires avec Taïwan, et "éviter les chocs sur les relations sino-américaines et la stabilité du détroit de Taïwan."

L'armée chinoise défendra résolument sa souveraineté et son intégrité territoriale, a-t-il ajouté.

La Chine a intensifié ses activités militaires autour de Taïwan, cherchant à faire pression sur le gouvernement démocratiquement élu de l'île pour qu'il accepte la souveraineté chinoise.

Le gouvernement de Taïwan affirme que seuls les 23 millions d'habitants de l'île peuvent décider de leur avenir et, bien qu'il souhaite la paix, il se défendra s'il est attaqué.