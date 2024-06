Le ministère chinois du commerce a annoncé mardi la mise en place d'une table ronde et d'un mécanisme de coordination pour les entreprises à capitaux étrangers afin de connaître leurs difficultés, leurs opinions et leurs suggestions.

La Chine s'est engagée à construire un environnement commercial de premier ordre orienté vers le marché, l'État de droit et l'internationalisation, a déclaré le ministre Wang Wentao lors d'une réunion avec le ministre espagnol de l'économie et la communauté des affaires à Madrid. (Reportage de Liz Lee et de la salle de presse de Shanghai ; rédaction de Jacqueline Wong)