Bourse de Paris : La Chine met les Terres Rares dans la balance

Depuis quelques semaines, beaucoup de financiers se demandaient quand la Chine mettrait dans la balance (commerciale) les terres rares. C'est désormais chose faite ce mercredi. La presse officielle affirme que le pays est prêt à utiliser sa position dominante en la matière pour peser dans les discussions avec les Etats-Unis. Les terres rares, qu'on ne trouve pas partout comme leur nom l'indique, sont des éléments chimiques devenus indispensables pour l'électronique ou le matériel militaire. L'ancien Empire du Milieu abrite une grande partie des réserves mondiales, parfois la quasi-totalité pour certaines d'entre elles.. On comprend dès lors qu'il s'agit d'un puissant outil entre les mains de Pékin, dont nous entendrons beaucoup parler dans les semaines qui viennent.Dans le reste de l'actualité macroéconomique, les Etats-Unis continuent à suivre de près la politique de change de plusieurs pays, mais estiment qu'il n'y a pas, à ce stade, de manipulations. La liste comprend la Chine, l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie, le Japon, la Corée du Sud, la Malaisie, Singapour et le Vietnam. La Suisse et l'Inde en sortent, a révélé le rapport semestriel du Trésor. En Europe, les tractations continuent pour choisir les nouveaux leaders politiques de l'UE. Elles sont naturellement compliquées.Les indicateurs avancés du jour sont baissiers en Europe et aux Etats-Unis. Les indices asiatiques reculent eux aussi, à cause de la combinaison entre escalade des tensions commerciales et trajectoire de la courbe des taux. A Paris, le CAC40 devrait prendre la direction des 5250 points Le calendrier s'étoffe un peu aujourd'hui, avec notamment trois statistiques en France à 8h45 : les dépenses mensuelles de consommation, la première estimation de l'inflation de mai et une nouvelle lecture du PIB du premier trimestre. A 9h55, les investisseurs prendront connaissance des chiffres de l'emploi en Allemagne. A 16h00, place à une décision de politique monétaire de la Banque centrale du Canada et à l'indice manufacturier de la Fed de Richmond aux États-Unis.L'euro recule à 1,1166 USD. L'once d'or reste engluée autour des 1280 USD. Le Brent est passé ce matin sous le seuil des 70 USD, tandis que le WTI se replie à 58,51 USD. Le T-Bond perd plus de 1% à 2,241%. Le Bitcoin perd un peu de terrain ce matin, mais reste sur une tendance haussière, à 8650 USD.