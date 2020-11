La Chine mets le cap sur les "VEN", les véhicules à énergies nouvelles

Le China’s State Council estime que les ventes de VEN en Chine - l’un des plus grands marchés au monde - devraient passer de 5% à 20% des ventes totales de voitures neuves d’ici 2025. Néanmoins, cette prévision reste inférieure à celle de l’année dernière qui avait un objectif de 25 %. Quoi qu’il en soit, cette tendance devrait prendre plus d’ampleur à mesure que l’industrie chinoise améliorera sa technologie notamment le réseau de recharge et d’échange de batteries.

Des entreprises comme NIO sont donc parfaitement positionnées pour profiter de ce momentum et du système de quotas mis en place en Chine pour les véhicules verts. Mais ce n’est pas la seule, et les chiffres révèlent des livraisons records en Chine :

Sur l’année, NIO a livré un total de 31 430 unités, une progression de 111% par rapport à l’année dernière. Concernant Li Auto, ce sont 21 852 unités qui ont été livrées jusqu'à présent et 17 117 pour XPeng soit une croissance de 64 % d’une année sur l’autre.

Ces trois actions ont toutes enregistrés des gains solides à la clôture d’hier avec respectivement +8.96 % pour NIO, +13.4 % pour Li Auto et 6,9 % pour XPeng.

Les constructeurs chinois n'étaient pas les seuls à la fête. Les américains étaient également conviés. Tesla progressait de 3.2 %, Workhorse de 4.1 %, Arcimoto de 6.5 % et Nikola avançait plus modérément de 1.5 %. Les constructeurs des stations de recharge étaient également à l’honneur puisque Blink Charging réalisait une performance haussière de 5.8 %. Ce bond en avant du secteur hier semble parier sur une victoire de Joe Biden ce soir. L’avènement des véhicules électriques sur les routes américaines dépend en partie du vainqueur des élections.

A lire : Ces acteurs du véhicules électriques encore méconnus et Nikola, dans la tourmente boursière

En effet, le plan du candidat démocrate prévoit la construction de plus d'un demi-million de stations de recharge d'ici 2030. Il s'engage également à rétablir le crédit d'impôt pour les véhicules électriques et à promouvoir une réglementation plus stricte pour pousser les consommateurs vers des voitures à faibles émissions. Biden vise une part de 25 % des VE dans les ventes totales de véhicules aux américains d’ici 2026.

En revanche, le président Donald Trump a assoupli les normes d'émission de carburant et prévoit de construire un plus petit nombre de stations de recharge. Son approche soutiendra davantage l'industrie des combustibles fossiles. Enfin, la Maison Blanche n'a pas signalé de soutien supplémentaire pour les VE dans un avenir proche ni de crédit d’impôt. Or, les subventions sont des éléments essentiels pour un marché en pleine maturation. En l’espèce, elles serviront à rendre les VE plus compétitifs, eux qui sont toujours plus chers qu’un véhicule à essence à l'heure actuelle.

Une victoire de Biden conjuguée à la prise de contrôle du Sénat par les démocrates pourrait donc accélérer l’adoption des véhicules électriques sur le long terme. Réponse prochainement…

Pour aller plus loin : communiqué de presse du China's State Council