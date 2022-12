La Chine se concentrera sur la stabilisation de la croissance, de l'emploi et des prix tout en prévenant et en désamorçant les risques systémiques majeurs, a rapporté mercredi l'agence de presse Xinhua, après que le bureau politique, ou politburo, composé de 24 membres et présidé par le président Xi Jinping se soit réuni mardi pour discuter des tâches économiques de l'année prochaine.