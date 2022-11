La Chine organise une discussion sur le maintien de l'ordre avec des responsables des nations insulaires du Pacifique

La tentative de la Chine de décrocher un accord de sécurité et de commerce avec 10 nations insulaires du Pacifique en mai a alimenté les inquiétudes de Washington et de Canberra quant aux ambitions militaires de Pékin dans la région, et a provoqué une augmentation de l'aide occidentale.

Ces inquiétudes ont été suscitées pour la première fois lorsque les îles Salomon ont conclu un pacte de sécurité avec la Chine en avril.

Les médias d'État chinois ont rapporté mercredi que le ministre chinois de la Sécurité publique, Wang Xiaohong, avait tenu le premier dialogue au niveau ministériel sur la coopération policière avec certains pays du Pacifique Sud.

La réunion vidéo, coprésidée avec le ministre de la police des îles Salomon, Anthony Veke, a eu lieu après que deux puissants tremblements de terre aient frappé les îles Salomon mardi.

Une photo publiée sur le compte Twitter de l'ambassade de Chine aux Fidji montre que Veke est le seul ministre des îles du Pacifique présent à la réunion vidéo.

Les chefs des départements de police de Fidji, Vanuatu, Kiribati, Tonga et Papouasie-Nouvelle-Guinée y avaient assisté, a rapporté Xinhua.

Le ministre de la police de Tonga et son commissaire de police, qui est un citoyen australien, n'étaient pas disponibles, a déclaré à Reuters une porte-parole de la police de Tonga.

"Il y avait un autre représentant des Tonga", a-t-elle ajouté.

Le commissaire de police de Papouasie-Nouvelle-Guinée n'a pas non plus assisté à la réunion ; l'île la plus peuplée du Pacifique Sud était représentée à la place par un commissaire de police, a déclaré à Reuters un porte-parole de la police de PNG.

La Papouasie-Nouvelle-Guinée négocie un pacte de défense avec l'Australie, tandis que les Fidji ont signé un accord avec l'Australie le mois dernier pour permettre le fonctionnement des armées de chaque nation dans l'autre pays.

Lors d'un sommet à la Maison Blanche en septembre, les États-Unis se sont engagés à augmenter l'aide et à intensifier la formation du FBI pour les îles du Pacifique, y compris les îles Salomon.