La Chine ouvre la voie aux importations de maïs brésilien pour combler le déficit de l'Ukraine

Des accords similaires couvrant les importations de protéines de soja et de farine de soja en provenance du Brésil devraient être conclus au cours des discussions du mois prochain, a déclaré à Reuters un fonctionnaire impliqué dans les négociations, requérant l'anonymat.

La quasi-totalité des importations de maïs de la Chine provient actuellement des États-Unis et de l'Ukraine. Mais l'invasion de l'Ukraine par la Russie a perturbé les expéditions de récoltes en provenance de la mer Noire et modifié le commerce mondial, les importateurs et les entreprises alimentaires se démenant pour trouver d'autres fournisseurs.

"C'était une considération stratégique de l'État de diversifier les origines des importations", a déclaré un négociant basé en Chine qui a refusé d'être nommé car il n'était pas autorisé à parler aux médias.

Les importations de maïs de la Chine ont atteint un record en 2021, alors que le resserrement des approvisionnements a fait grimper les prix intérieurs.

Les États-Unis représentaient près de 70 % des importations de maïs de la Chine l'année dernière et la part des États-Unis devait augmenter en raison de la nécessité de trouver des alternatives à l'Ukraine, a déclaré le trader.

Maintenant, l'accord de Pékin avec le Brésil pourrait réduire les exportations américaines vers la Chine. La Chine pourrait également apparaître comme un rival pour les acheteurs de l'Union européenne qui cherchent à importer du maïs du Brésil, selon les analystes du marché.

"C'est un grand mouvement", a déclaré Terry Reilly, analyste principal des matières premières pour Futures International. "C'est un changement dans les flux commerciaux mondiaux".

L'accord a contribué à faire baisser les prix à terme du maïs du Chicago Board of Trade de 1,8 % mardi, selon les traders. [GRA/]

Pékin et Brasilia avaient signé un protocole d'exigences phytosanitaires pour l'exportation de maïs du Brésil vers la Chine en 2014, mais peu d'échanges avaient eu lieu en raison de la complexité des exigences d'inspection.

L'accord révisé conclu lors des discussions de haut niveau de lundi devrait être signé dans les semaines à venir, ouvrant la voie à des échanges plus importants, a déclaré le responsable impliqué dans les discussions.

Le maïs brésilien importé se situe actuellement autour de 3 000 yuans (449,82 $) la tonne, soit légèrement au-dessus des prix du maïs domestique, selon les estimations des négociants.

Le Brésil devrait réaliser une récolte de maïs record en 2021/2022, malgré des conditions météorologiques défavorables dans certaines régions.

L'Anec, une association brésilienne qui représente les exportateurs de céréales, prévoit qu'il faudra environ trois mois pour que le gouvernement brésilien révise les exigences phytosanitaires pour l'exportation de maïs vers la Chine afin que les expéditions puissent commencer, a déclaré Sergio Mendes, directeur général du groupe.

Les deux nations ont également convenu d'un protocole pour l'exportation d'arachides brésiliennes vers la Chine, a indiqué le ministère, et ont progressé sur des accords potentiels concernant les protéines de soja et la farine de soja.

Dans une déclaration séparée, le ministère brésilien de l'agriculture a déclaré que des protocoles avaient été signés pour l'exportation de farine de coton, de bœuf thermotraité et de melon vers la Chine, ainsi que pour l'exportation de poires chinoises vers le Brésil.

Les parties ont convenu de faire des efforts pour finaliser les négociations sur les exportations brésiliennes de sésame, de sorgho et de raisin vers la Chine d'ici la fin de l'année et de tenir des négociations sur d'autres produits.

(1 $ = 6,6693 yuan renminbi chinois)